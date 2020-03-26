اليوم السابع
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خليك فى البيت وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء هيستقبل شكوتك ويحلها

الخميس، 26 مارس 2020 05:20 م
خليك فى البيت وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء هيستقبل شكوتك ويحلها مرفق الكهرباء
كتبت - رحمة رمضان

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أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أنه فى إطار حرص الجهاز على التيسير على المواطنين فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، يدعو الجهاز المواطنين الالتزام بمنازلهم وأرسال الشكاوى أو الاستفسارات على المنافذ الإلكترونية للجهاز لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتى:

1-  من خلال الموقع الإلكترونى للجھاز .

2 - من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org 3. من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم ٢٣٤٢١٤٧٩.

كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت أنه تم استقبال البلاغات والشكاوى على الخط الساخن 121 وإصلاح الأعطال خلال أول أيام حظر التجوال على مستوى المحافظات بسرعة الاستجابة وبالتنسيق مع الجهات المعنية وباتباع جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا و بلغ اجمالى البلاغات 5555.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

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