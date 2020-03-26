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تعرف على شروط التبرع ببلازما الدم ومن يحصل عليها من مصابى كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 12:47 ص
تعرف على شروط التبرع ببلازما الدم ومن يحصل عليها من مصابى كورونا العلاج بالبلازما الأمل الجديد للحالات الخطرة من عدوى فيروس كورونا
كتبت إيناس البنا

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أعلنت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية FDA موافقة طارئة على إجازة استخدام بلازما الدم من الأشخاص المتعافين، وذلك لعلاج الحالات الخطيرة أو المهددة بالبقاء على قيد الحياة.
 
شروط التبرع بالابلازما
شروط التبرع بالابلازما
 
وتحتوى بلازما الدم على أجسام مضادة تتكون من بروتينات ينتجها جسم المتعافى لمحاربة الفيروس، ويساعد إعطاء هذه البلازما الغنية بالأجسام المضادة للمريض المصاب، على زيادة الاستجابة المناعية للعدوى من الفيروس.
 
وعندما يصاب الشخص بجراثيم أو فيروسات معينة، يبدأ الجسم في إنتاج بروتينات مصممة خصيصًا تسمى الأجسام المضادة لمحاربة العدوى، وبعد أن يتعافى الشخص تطفو هذه الأجسام المضادة في دم الناجين، وتحديداً البلازما وهى الجزء السائل من الدم لشهور وحتى لسنوات.
 
العلاج باللازما
العلاج باللازما

 

من سيحصل على البلازما من المصابين 

ووفقًا لبيان هيئة الدواء الأمريكية FDA على موقعها الرسمى، فإن شروط إجازة استخدام العلاج ببلازما المتعافين على مصابى فيروس كورونا، هى أن تكون الحالة مشخصة بالإصابة بعدوى فيروس كورونا خطيرة أو مهددة بالبقاء على قيد الحياة، وهذا يعنى أن الشخص المصاب بحالة خطيرة يعانى من:
 
ضيق التنفس.
قياس تردد الجهاز التنفسي .
نسبة تشبع الأكسجين في الدم 93% .
فقدان وظيفة الرئة بنسبة 50% خلال 24 إلى 48 ساعة.
 
2251925-التبرع-بالبلازما-اتجاه-الصين-ضد-كورونا
التبرع بالبلازما اتجاه الصين ضد كورونا
 
بينما يتم تعريف المرض الذي يهدد الحياة على النحو التالى:
توقف التنفس.
حدوث صدمة إنتانية بالجسم.
ضعف أجهزة الجسم والجهاز المناعى.
 
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البلازما

شروط الحصول على البلازما من المتعافين 

أوصت هيئة الدواء الأمريكية FDA، أنه يجب على مقدمى الرعاية الصحية المهتمين بالاستخدام الطارئ للبلازما النقاهة COVID-19 الاستقصائية تحت حالة الطوارئ لمريض الحالات الخطيرة مراعاة ما يلى:
 
- يجب جمع بلازما كورونا  فقط من الأفراد الذين تم تعافيهم بالكامل وأن يكون مر على شفائهم وانعدام الأعراض مدة لا تقل عن 14 يومًا، أن يكونوا مؤهلين للتبرع بالدم.
 
- يجب إجراء الاختبار المطلوب للتأكد من عدم وجود فيروسات بها.
 
- يجب أن يكون المتبرع مناسبًا للتبرع وبصحة جيدة.
 

العلاج بالبلازما

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