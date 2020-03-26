اليوم السابع
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تعرف على الطريقة المُثلى لتعقيم الخضروات والفاكهة والمعلبات بعد شرائها

الخميس، 26 مارس 2020 09:58 م
تعرف على الطريقة المُثلى لتعقيم الخضروات والفاكهة والمعلبات بعد شرائها خضروات
ماجد تمراز

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كشف الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، الطريقة التي يجب التعامل بها أثناء وبعد شراء المنتجات والمواد الغذائية والخضروات والفاكهة من الخارج، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وطرق الوقاية من الإصابة بالمرض خلال التعرض للأغراض التي يقبل المواطنين على شراءها وطرق التعقيم المناسبة لكل منها.

وقال الدكتور هاني الناظر، خلال تسجيل أذاعه الإعلامي "أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة dmc، إنه في حالة شراء الطعام من السوق، لابد من ارتداء جوانتي، ولا يوجد مانع من ارتداء الكمامة خاصة في ظل التعامل مع أشخاص أخرين، أما بعد الشراء، فيتم وضع الخضروات في في المياه والخل لمدة من الوقت، أما الفاكهة فيتم غسلها بالمياه والصابون.

وأوضح الدكتور هاني الناظر، أنه في حالة شراء معلبات أو منتجات مغلفة، فلابد من استخدام قطنة بها كحول، ويتم مسح العلبة بها أو المنتج المغلف بها، أما في حالة الخبز، فيتم تسخينه للتخلص من أي ميكروبات عالقة به، مشيرا إلى أن الكحول هو الوسيلة الأنسب لتعقيم الأيدي، وهو أقل خطورة من استخدام الكلور في التعقيم.


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طرق الوقاية من كورونا

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