تعرف على استعدادات المرور لمواجهة الأتربة والرياح المتوقعة على الطرق

كتب عبد الرحمن سيد

ناشدت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور، بالالتزام بمجموعة من الإرشادات العامة والتعليمات لقائدى السيارات أثناء السير أعلى الطرق والمحاور والميادين، بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح المثيرة للرمال والأتربة تصل حد العاصفة، بعد تحذيرات الأرصاد، ومن تلك الإرشادات فى نقاط وجيزة:

- يجب السير بسرعات منخفضة مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية بسبب الأتربة.

- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل.

- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

- عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.

- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40-50 مترًا" بسرعة 100 كم.

- عدم استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدى إلى فقدان التركيز أثناء القيادة.

- منع السير على الطرق تحت تأثير المواد المخدرة، لأنها تتسبب فى وقوع حوادث مروعة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق فى الحالات التى يمنع فيها التخطى.

- عدم السير بسرعات عالية، والالتزام بالسرعات المقررة أعلى الطرق.

- منع السير عكس الاتجاه لعدم وقوع الحوادث المرورية.

- استعمال مساحات السيارة باستمرار والإضاءة والأنوار العالية.

- التأكد من صلاحية الإطارات وضغط الهواء فيها قبل الخروج بالسيارة.



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الخميس ارتفاعًا بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطارا خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطارا خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.



وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطارا خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا بارد ليلا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا وأمطار خفيفة والرياح تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد جنوب الصعيد طقسا شديدا الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.



وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، بالقاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجات، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15 درجات، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجات، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 16 درجات، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 16 درجات، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة.