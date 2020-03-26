بومبيو: التبرعات ضرورية لمعالجة المصابين بفيروس كورونا فى نامبيا

كتب محمد شعلان

أثنى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على قيام وودي جونسون سفير الولايات المتحدة لدى بريطانيا بالتبرع بثلاث سيارات إسعاف، وأسرة مستشفى، ومستلزمات ومعدات طبية في نامبيا، مما أدى إلى تقديم وزارة الخارجية في نامبيا بتوجيه الشكر له على تصرفه، وغرد "بومبيو" على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قائلا: "أثني على تصرف السفير جونسون وفريقه لما بذله من مجهود لمساعدة ناميبيا في محاربة تفشي فيروس كورونا".



مايك بومبيو على تويتر

وأضاف مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، في تغريدته: "هذه التبرعات ضرورية لأنها ستساعد الدولة في معالجة المرضى المتضررين من فيروس كورونا وستكون حاسمة فى إنقاذ المزيد من الأرواح".

وعلى جانب آخر، ضغط وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على نظرائه في مجموعة السبع الصناعية للإشارة إلى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البيان الصحفي الختامي للاجتماع باسم "فيروس ووهان"، وذلك بالإشارة إلى المدينة الصينية التي اعتبرها بؤرة هذا الوباء العالمي.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، نقلا عن تقارير في الصحافة الألمانية، أن مجموعة السبع لم يتمكنوا حتى الآن من الاتفاق على البيان المشترك بسبب إصرار بومبيو على أن البيان ينبغي أن يطلق على الوباء "فيروس ووهان"، وهو ما ترفضه الدول الأخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أنه عند سؤال بومبيو خلال مؤتمر صحفي "هاتفي" (عن بُعد) عن صحة التقارير، لم ينف أيا مما ذُكر فيها، لافتة إلى أنه وصف مرارا كوفيد-19 "فيروس ووهان"، في محاولة منه لتحميل الصين مسؤولية عدم القدرة على التعامل مع الفيروس.

وقال بومبيو خلال المؤتمر الصحفي الهاتفي، إن الولايات المتحدة أرادت مساعدة الصين طوال أزمة فيروس كورونا التي بدأت في ووهان، مؤكدا محاولات واشنطن منذ الأيام الأولى لتفشي الفيروس إرسال علماء وخبراء إلى ووهان للمساعدة في تحسين الاستجابة للفيروس، لكن "الحزب الشيوعي الصيني لم يسمح بذلك"، حسب قوله.