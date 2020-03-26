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بريطانى مصاب بكورونا يروى تجربته: مؤلم ولا أتمناه حتى لعدوى.. فيديو

الخميس، 26 مارس 2020 12:11 م
بريطانى مصاب بكورونا يروى تجربته: مؤلم ولا أتمناه حتى لعدوى.. فيديو بريطانى يروى تجربته مع كورونا
كتبت ريم عبد الحميد

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نشر رجل بريطانى فى العقد السادس من العمر فيديو يسرد تجربته فى الإصابة بفيروس كورونا. وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية التى نشرت قصته، إن أندى هاردويك ظهر فى الفيديو وهو يصارع لالتقاط أنفاسه وللتحدث، بالكاد ما يبقى رأسه قائمة وهو يتحدث عن أعراض كورونا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هاردويك البالغ من العمر 51 عاما، كان يتمتع بصحة جيدة ولياقة بدنية، واعتاد الذهاب لصالة الألعاب الرياضية ثلاث مرات أسبوعيا، ويعانى أحيانا من الربو فقط. إلا أن كوفيد 19 أمرضه بشدة، وحثه أصدقائه وعائلته على تسجيل فيديو ليظهر للآخرين مدى خطورة المرض.

 

وفى الفيديو الذى حقق تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل وتمت مشاركته آلاف المرات، قال هاردويك "عمودى الفقرى يؤلمنى، ظهرى يؤلمنى، رقبتى تؤلمنى، لا تريد أن تتحدث ولديك قصور فى التنفس لو تحركت، ولا ترغب فى أن ترفع رأسك عن الوسادة".

 

وتابع قائلا إن المرض يأتى فى موجات، ستشعر بارتياح طفيف فى بعض الأحيان، ثم يذهب.. هذا يؤلم حقا، إنه لا يشبه أى شىء تعرضت له من قبل، لا أتمناه حتى لعدوى".

 

وقال هاردويك، إن المرض بدأ بسعال جاف شديد سبب له التهاب فى الحلق، وبدا يشعر بشكل عام أنه بحالة سيئة للغاية، وكان رئتاه تضيقان.

 

لم يكن يعانى من ارتفاع فى درجة الحرارة فى البداية، فذهب إلى سريره متوقعا أن تهدأ الأعراض، لكنه استيقظ بعد ساعات على ارتفاع فى درجة الحرارة وغير قادر على التنفس بشكل مناسب، وكان يعرق لكنه متجمد، ولم يستطع أن يدفئ جسده وبدا فى الشعور بالعطش الشديد.

 

وبعد أن اتصل بالطوارئ وتحدث مع طبيب، أشار الأخير إلى أن لديه أعراض كوفيد 19 ووجه بالحديث إليه مره أخرى لو تدهورت حالته وأنه سيكون بحاجة للعلاج فى المستشفى.


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