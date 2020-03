انطلاق أول رحلة أتوبيس فى شوارع ووهان بعد توقف أكثر من شهرين.. فيديو

بدأت خدمة تشغيل الحافلات تعود لشوارع مدينة ووهان المركز السابق لتفشى فيروس كورونا الجديد فى الصين، وعادت الأتوبيسات للعمل بعد توقف دام أكثر من شهرين، حيث أعادت السلطات المحلية عمل الشركات المالكة للحافلات في ووهان على 117 من خطوطها، وعرضت شبكة التلفزيون العالمية الصينية CCTV، فيديو لبداية عمل الحافلات وشهدت مصاحبة أحد المسئولين للرحلات لتوعية المواطنين وسط اقبال ضعيف من سكان ووهان.

After a a suspension of over two months, #Wuhan's bus companies restored operations on 117 of their routes Wednesday morning. pic.twitter.com/F8QhAMzqZz