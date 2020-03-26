انطلاق أول رحلة أتوبيس فى شوارع ووهان بعد توقف أكثر من شهرين.. فيديو

كتب محمد شعلان

بدأت خدمة تشغيل الحافلات تعود لشوارع مدينة ووهان المركز السابق لتفشى فيروس كورونا الجديد فى الصين، وعادت الأتوبيسات للعمل بعد توقف دام أكثر من شهرين، حيث أعادت السلطات المحلية عمل الشركات المالكة للحافلات في ووهان على 117 من خطوطها، وعرضت شبكة التلفزيون العالمية الصينية CCTV، فيديو لبداية عمل الحافلات وشهدت مصاحبة أحد المسئولين للرحلات لتوعية المواطنين وسط اقبال ضعيف من سكان ووهان.

After a a suspension of over two months, #Wuhan's bus companies restored operations on 117 of their routes Wednesday morning. pic.twitter.com/F8QhAMzqZz — CGTN (@CGTNOfficial) March 26, 2020

وكانت قد أعلنت الصين عدم تسجيل أى حالات جديدة داخل البلاد فيروس كورونا، مؤكدة أن الحالات المصابة تأتى لها من الخارج فقط لا غير.



رحلة الأتوبيس فى ووهان



صينية تستقل الأتوبيس

وذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم الخميس، أنه لم يتم الإبلاغ عن أية حالة إصابة مؤكدة جديدة محلية بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البر الرئيسي الصيني يوم أمس الأربعاء.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" نشرت صور لمريضة متعافية من كوفيد-19 مع عاملين طبيين في مستشفى هاينان العام في هايكو حاضرة مقاطعة هاينان جنوبي الصين، كما نشرت صور أخرى عن استئناف الحياة فى مدينة ووهان الصنيية مركز تفشى فيروس كورونا.

كما أعلنت الوكالة الصينية استئناف أعمال بناء مطار جياودونج الدولي في مدينة تشينجداو الساحلية بمقاطعة شاندونج شرقي الصين، بعدما توقف العمل بسبب تفشي وباء فيروس كورونا الجديد.

وستبدأ القطارات في الوصول إلى هوبي والمغادرة منها وفقا لشركة مجموعة ووهان المحدودة للسكك الحديدية الصينية، وقالت الشركة إن القطارات العائدة ستبدأ في الوصول إلى المحطات الـ17 في ووهان ابتداء من يوم السبت المقبل، بينما ستستأنف القطارات المغادرة من ووهان في 8 أبريل القادم.

كما سمحت ووهان، وهى "مدينة السيارات" فى الصين ومركز تفشي فيروس كورونا الجديد، لمنتجى السيارات وموردى قطع غيار السيارات باستئناف العمل من جديد.