المصريون يكافحون «كورونا» بالتزام الحظر.. غدا بـ"اليوم السابع"

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، المواطنون يلتزمون المنازل والشرطة فى الشوارع.. المصريون يكافحون «كورونا» بالتزام الحظر.. المصريون يسطرون مشاهد حضارية فى ثانى أيام الحظر.. وزير الداخلية يؤكد: مؤتمنون على أمن المواطنين ونراعى البعد الإنسانى.. والشرطة تغلق 11 مركزا تعليميا لمنع الاختلاط.

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