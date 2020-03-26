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المصريون يكافحون «كورونا» بالتزام الحظر.. غدا بـ"اليوم السابع"

الخميس، 26 مارس 2020 07:00 م
المصريون يكافحون «كورونا» بالتزام الحظر.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، المواطنون يلتزمون المنازل والشرطة فى الشوارع.. المصريون يكافحون «كورونا» بالتزام الحظر.. المصريون يسطرون مشاهد حضارية فى ثانى أيام الحظر.. وزير الداخلية يؤكد: مؤتمنون على أمن المواطنين ونراعى البعد الإنسانى.. والشرطة تغلق 11 مركزا تعليميا لمنع الاختلاط.

 

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ـ المواطنون يلتزمون المنازل والشرطة فى الشوارع.. المصريون يكافحون «كورونا» بالتزام الحظر.. المصريون يسطرون مشاهد حضارية فى ثانى أيام الحظر.. وزير الداخلية يؤكد: مؤتمنون على أمن المواطنين ونراعى البعد الإنسانى.. والشرطة تغلق 11 مركزا تعليميا لمنع الاختلاط
 

 

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فيروس كورونا

اخبار مصر

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