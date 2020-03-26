وقالت وزارة الخارجية البريطانية أمس الأربعاء إن ستيفن ديك نائب رئيس البعثة بسفارة لندن في بودابست توفي بعد إصابته بالفيروس. وتوفي الدبلوماسي البالغ من العمر 37 عاما في المجر يوم الثلاثاء. (إعداد سها جادو للنشرة العربية)
وأكد رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان أنه تقرر إغلاق الحدود أمام حركة الركاب، والسماح للمواطنين المجريين فقط بدخول البلاد، وقال رئيس وزراء المجر - فى بيان وزعته سفارة المجر بالقاهرة اليوم الخميس - إنه سيتم غلق دور السينما والنوادي ووقف الدراسة في المؤسسات التعليمية.. لافتا إلى إمكانية تنظيم الفعاليات الرياضية خلف الأبواب المغلقة فقط، ولكن لا تنصح الحكومة المجرية بذلك.
وأفاد بأن الحكومة المجرية قررت وضع خطة تخصيص للأطباء وتحديد مستشفيات لمكافحة الأمراض، وأنه يتم حاليا بناء مستشفى مخصصة لمكافحة الأمراض، فضلا عن السماح ببقاء متاجر البقالة والصيدليات مفتوحة طول ساعات العمل العادية وفتح المطاعم حتى الساعة الثالثة بعد الظهر.
وأضاف أن الحكومة قررت فرض غرامات تصل إلى 500 ألف فورنت (العملة المجرية) في حالة انتهاك هذه التدابير، على أن تكون مسئولية الشرطة مراقبة الامتثال لهذه التدابير.
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