وأفاد بأن الحكومة المجرية قررت وضع خطة تخصيص للأطباء وتحديد مستشفيات لمكافحة الأمراض، وأنه يتم حاليا بناء مستشفى مخصصة لمكافحة الأمراض، فضلا عن السماح ببقاء متاجر البقالة والصيدليات مفتوحة طول ساعات العمل العادية وفتح المطاعم حتى الساعة الثالثة بعد الظهر.

وأضاف أن الحكومة قررت فرض غرامات تصل إلى 500 ألف فورنت (العملة المجرية) في حالة انتهاك هذه التدابير، على أن تكون مسئولية الشرطة مراقبة الامتثال لهذه التدابير.