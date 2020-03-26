المتحدث باسم الحكومة الكويتية: علاقاتنا مع مصر تاريخية و راسخة

إيمان حنا

قال طارق المزرم المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية اليوم، إن علاقات الكويت مع مصر" العزيزة " تاريخية ونموذج للعلاقات الأخوية بين الدول العربية.

وأضاف المزرم، في المؤتمر الصحفى اليومى الذي يستعرض تطورات المواجهة الفاعلة التى تتولاها الحكومة الكويتية لمحاصرة انتشار وباء الكورونا، أن علاقات البلدين فى أعلى مستوياتها وتتسم بالقوة والرسوخ.

يذكر أن هناك تنسيقا متواصلا بين مسئولي البلدين لمتابعة جهود محاصرة انتشار الفيروس وإعادة مواطني البلدين عبر تنظيم رحلات استثنائية لنقل الراغبين منهم في العودة لبلاده رغم تعليق رحلات الطيران منذ منتصف هذا الشهر.

وكانت الرحلة الثانية لخطوط مصر للطيران قد غادرت عصر أمس الكويت، وعلى متنها 341 راكباً مصريا، منهم 8 مبعدين إدارياً، حيث تأتي الرحلة ضمن خطة مصر لإجلاء رعاياها من الكويت، وحدد لها 14 رحلة بالتنسيق مع سفارة مصر في الكويت، وخاصة بالمقيمين في البلاد أو المغادرين بصورة نهائية.

وقال مدير العلاقات العامة في إدارة الطيران المدني سعد العتيبي إن الادارة اتخذت كافة الإجراءات الأمنية والصحية، وتم إنهاء إجراءات سفر المصريين المقيمين في الكويت، أو من كانوا في زيارة بين أهلهم وبلدهم، لافتا إلى أن من بينهم مبعدين إدارياً، ومن المنتظر تنظيم رحلات أخرى سيعلن عن موعدها لاحقا.

ومن جهة أخرى كشف عبدالله السند المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس، عن تسجيل 13 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد المصابين حتى الآن إلى 208 ، مشيرا إلى شفاء 6 مصابين جدد من فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية خلال مؤتمر صحفى لعرض أخر مستجدات فيروس كورونا، إن إجمالى عدد الحالات التى خرجت من الحجر الصحى بلغ نحو 853.

أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء 6 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 49 حالة، وقال الشيخ باسل الصباح - في بيان صحفى - أن الحالات الست لثلاثة مواطنين، وثلاث مواطنات، مشيرا إلى أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الست من الفيروس.