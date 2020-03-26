القوات المسلحة السودانية: تشريح جثمان وزير الدفاع أكد أن الوفاة طبيعية

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قال الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة السودانية العميد الدكتور ركن عامر محمد الحسن، إن نتيجة تشريح جثمان وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر، أكدت أن الوفاة طبيعية، وهي نتيجة ذبحة صدرية.

وأضاف الحسن - في بيان مساء اليوم الأربعاء - أن التقرير الطبي سيسلم للنائب العام تاج السر الحبر.

وكان وزير الدفاع السوداني قد تُوفي، في جوبا عاصمة جنوب السودان، صباح اليوم الأربعاء، وشُيع إلى مثواه الأخير مساء اليوم، في حضور رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وقيادات الدولة، وممثلي البعثات الدبلوماسية في الخرطوم، وحشد مهيب من الشعب السوداني.

وأرسلت السفارة المصرية في السودان برقية عزاء إلى وزارة الخارجية السودانية، في وفاة وزير الدفاع السوداني، أعربت فيها عن خالص العزاء للشعب السوداني، والقوات المسلحة، والحكومة الانتقالية في السودان، في وفاة الراحل، وهو يقوم بدور بارز في إطار نشر السلام في ربوع السودان.