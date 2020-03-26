الصن البريطانية: مرضى كورونا يتدفقون على المستشفيات مثل تسونامى

كتب محمد عبد العظيم

أكدت خدمات الصحة البريطانية، أن مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يتدفقون على المستشفيات مثل تسونامى.

وقالت صحيفة The Sun، أن الحكومة البريطانية كشفت أن هناك اختبارا من خلال شكة بالإصبع قادرة على اكتشاف فيروس كورونا، موضحة أن هذا الاختبار يسمى "الاختبار المنزلى" والذى سيكون متاحا خلال أيام، يأتى ذلك بعد أن ارتفع عدد الوفيات فى المملكة المتحدة إلى 462 اليوم، بزيادة قدرها 39 وفاة.

وقالت الصحيفة: سيكون اختبار وخز الإصبع قادرًا على تحديد ما إذا كان الشخص مصابا بفيروس كورونا من عدمه، حيث يعتمد الاختبار الجديد على الوخز فى الإصبع، والذى يمكن أن يكتشف الأجسام المضادة للفيروس التاجى فى الدم.

وقالت البروفيسورة شارون بيكوك، بالصحة العامة في إنجلترا، إن الاختبارات ستكون متاحة بالصحة العامة في غضون أيام، ومع ذلك، أكدت الحكومة يوم الأربعاء، أن الاختبارات لن تكون متاحة للجمهور للشراء فى البداية، حيث ستقوم الشركة المنتجة بتوزيع الاختبارات على العاملين في هيئة الصحة العامة البريطانية، والعاملين المهمين الآخرين الذين جرى عزلهم.

وأضافت الصحيفة، أن المملكة المتحدة، تقوم فى الوقت الحالي باختبار أكبر عدد ممكن من الأشخاص المصابين بالفيروس التاجي لمعرفة مدى انتشار الوباء، حيث توفي حوالي 462 شخصًا حتى الآن في المملكة المتحدة بعد إصابتهم بفيروس كورونا "Covid-19 "، وتم تشخيص 8176 شخصًا بالمرض المميت، ولكن كيف يمكنني إجراء اختبار فيروس كورونا في المملكة المتحدة، ومتى ستكون مجموعات الاختبار المنزلي متاحة؟

وقالت الصحيفة:" يتم حاليًا اختبار الأشخاص في المستشفى فقط، لذلك إذا كانت لديك أعراض ولم تكن متأكدًا مما إذا كان لديك الفيروس، فقد لا تتمكن من معرفة ذلك حتى إذا كنت تعمل في هيئة الصحة العامة البريطانية، مؤكدة إنه حتى اليوم، تم اختبار 90436 شخصًا في المملكة المتحدة بحثًا عن فيروس كورونا".