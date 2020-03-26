اليوم السابع
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السلطات التركية ترفع أسعار البنزين وسط أزمة اقتصادية

الخميس، 26 مارس 2020 03:25 م
السلطات التركية ترفع أسعار البنزين وسط أزمة اقتصادية السلطات التركية ترفع أسعار البنزين
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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إبتداءاً من ليلة أمس ارتفع سعر البنزين فى تركيا 7 قروش للتر الواحد، جاءت هذه الزيادة بعد أن قامت الحكومة فى وقت سابق بعمل تخفيض على سعر البنزين بنسبة 22 قرش ليتم تطبيق الأسعار الجديدة بعد الزيادة إبتداءاً من منتصف ليلة أمس وفقا لصحيفة يني جازيتاسي.

 

ليكون متوسط سعر البنزين بعد الزيادة فى اسطنبول من 5.02 ليرة ليكون 5.09 ليرة للتر، ومتوسط السعر فى أنقرة من 5.11 ليرة إلى 5.18 ليرة للتر، بينما يصل السعر فى محافظة إزمير من 5.13 ليرة إلى 5.20 ليرة تركية.

 

وفى سياق متصل، شهد سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية إرتفاعاً فى تعاملات اليوم وسجلت الليرة خسائر جديدة أمام الدولار الأمريكي، حيث بدأ سعر صرف الدولار فى تعاملات اليوم 6.44 ليرة تركية بينما بدأ اليورو تعاملات اليوم بسعر 7.3 ليرة تركية.

 

وكانت ذكرت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن الهيئات البحثية بدأت في طرح توقعاتها بشأن تأثير فيروس كورونا الذى شل الحركة التجارية والصناعية حول العالم، على اقتصادات الدول ومن بينها تركيا، وتوقعت مؤسسة Capital Economics البحثية، ومركزها لندن، في تقريرها الأخير حول تأثير وباء كورونا على الدول النامية، تضاؤل الاقتصاد التركى بنحو 2% خلال عام 2020، وكانت المؤسسة البريطانية سبق أن توقعت تسجيل الاقتصاد التركي نموا بنحو 4.3 % خلال العام الجارى.

 

وأوضحت مؤسسة “كابيتال” البريطانية أن تأثير الضربة التى وجهها كورونا إلى الاقتصاد سيظهر في الربع الثاني من العام، مفيدة أن اقتصادات كل الدول النامية ومن بينها تركيا ستتضاءل.

 

وأضافت المؤسسة أن أبعاد الضربة الناجمة عن الفيروس سيحددها نصيب أكثر القطاعات المتأثرة كالسياحة والترفيه والبيع باالتجزئة من إجمالي الاقتصاد، مشيرة إلى أن حصة السياحة فى تركيا وكرواتيا من إجمالي الاقتصاد تفوق حصة الدول النامية الأخرى، وأن هذا الوضع سيؤدى إلى تأثر اقتصادات الدولتين بالفيروس بشكل عنيف.


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