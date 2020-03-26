اليوم السابع
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الرئيس الموريتانى يعلن عن قرارات لمواجهة تأثير فيروس كورونا على مواطنيه

الخميس، 26 مارس 2020 06:00 ص
الرئيس الموريتانى يعلن عن قرارات لمواجهة تأثير فيروس كورونا على مواطنيه الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى
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أعلن الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى عن إنشاء صندوق خاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا، بلغت مساهمة الدولة فيه خمسة وعشرين مليار أوقية ومفتوح أمام من يرغبون في المساهمة فيه.
وقال ولد الغزواني - في خطاب بثه التلفزيون الموريتاني مساء اليوم الأربعاء - إن الصندوق سيمكن الدولة من اقتناء كافة احتياجات البلد من الأدوية والمعدات والتجهيزات الطبية المرتبطة بالوباء.
وأضاف أنه تم تخصيص خمسة مليارات أوقية لدعم ثلاثين ألف أسرة فقيرة، من الأسر المعالة من طرف النساء والعجزة وذوي الإعاقة، أغلبها في نواكشوط بإعانة مالية شهرية طيلة ثلاثة أشهر.
كما أعلن الرئيس الموريتاني تحمل الدولة لكافة الضرائب والرسوم الجمركية على القمح والزيوت والحليب المجفف والخضروات والفواكه طيلة ما تبقى من السنة، وهو ما سيساهم في تخفيض أسعار هذه المواد الأساسية.
وقال ولد الغزواني إن موريتانيا ستتحمل فواتير الماء والكهرباء عن الأسر الفقيرة لمدة شهرين، وعن أصحاب المهن والأنشطة الصغيرة ولمدة شهرين كافة الضرائب البلدية.
وأضاف أن الدولة ستتحمل عن أرباب الأسر العاملين في قطاع الصيد التقليدي كافة الضرائب والإتاوات المترتبة على هذا النشاط طيلة بقية السنة.
وقدم الرئيس الموريتاني الشكر لجميع المواطنين على وعيهم ومسؤوليتهم وحسن استجابتهم لكافة الإجراءات التي تم اتخاذها. وخص بالتحية والتقدير الطواقم الطبية والقوات المسلحة وقوات الأمن، على ما يؤدونه من عمل جبار في سبيل التنفيذ المحكم والفعال، للخطة الوطنية لمواجهة الوباء.
وفرضت موريتانيا حظر التجول من السادسة مساء حتى السادسة صباحا، وعلقت الدراسة في الجامعات والمدارس وأغلقت المجال الجوي والمعابر الحدودية.
وسجلت موريتانيا حالتين من المصابين بالفيروس هما لمهندس نمساوي وعاملة منزل فيلبينية وصلا نواكشوط مطلع الشهر الجاري.


موريتانيا

محمد ولد الشيخ الغزوانى

الرئيس الموريتانى

كورونا

كورونا فى موريتانيا

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