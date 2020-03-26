الداخلية تعلن غلق 11 مركزا تعليميا لمواجهة كورونا

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها على المقاهى والكافيتريات وكذا مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية للتأكد من إلتزام القائمين عليها بالإجراءات الإحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا"، فى إطار الخطة المتكاملة التى إتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" والتى تمثلت فى عدد من القرارات والإجراءات الإحترازية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

ووجهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حملاتها على كافة المقاهى والكافيتريات وكذا مراكز الدروس الخصوصية ، للتأكد من مدى إلتزام القائمين عليها بالإجراءات الإحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا".

وأسفرت تلك الحملات عن غلق وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من أماكن الأنشطة التعليمية المخالفة على مستوى الجمهورية، ليصبح إجمالى عدد المراكز التعليمية التى تم إستهدافها وغلقها على مدار تسعة أيام 11537 مركز تعليمى.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجاً عن القانون، حرصاً على أمن وسلامة المواطنين.