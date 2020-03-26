اليوم السابع
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الحكومة الروسية تدرس إجراءات إضافية لدعم قطاع الأعمال

الخميس، 26 مارس 2020 09:32 ص
الحكومة الروسية تدرس إجراءات إضافية لدعم قطاع الأعمال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
كتبت وكالات الأنباء

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تدرس السلطات الروسية اتخاذ إجراءات لدعم أصحاب العقارات التجارية، التي يتوقع أن يواجهوا وقتا عصيبا بسبب تراجع عدد الزوار وفرض قيود على أنشطة تجارية في إطار مكافحة انتشار كورونا.

وحسب موقع روسيا اليوم، فإن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين أوعز لوزارات التجارة والصناعة، والمالية، والتنمية الاقتصادية، بإعداد مجموعة من الاقتراحات الإضافية الهادفة لدعم الاقتصاد الوطني ودعم قطاع المطاعم والخدمات العامة وكذلك أصحاب العقارات التجارية.

ويأتي ذلك في إطار الخطوات التي تتخذها الحكومة لمكافحة انتشار فيروس كورونا ومواجهة التداعيات الاقتصادية المرافقة للإجراءات الاحترازية، ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ في روسيا حتى الآن 658.

 


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كورونا

فيروس كورونا

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