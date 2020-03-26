اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 09:48 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الإنجيلية: استمرار تعليق الصلوات وندرس المستجدات قبل عيد القيامة

الخميس، 26 مارس 2020 09:06 م
الإنجيلية: استمرار تعليق الصلوات وندرس المستجدات قبل عيد القيامة القس الدكتور اندريه زكى
سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مددت الطائفة  الإنجيلية بمصر قرار تعليق الصلوات والفعاليات الذى اتخذته الأسبوع الماضي حتى الثامن من أبريل المقبل وأصدر الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر قرارا جديدا بعد اجتماعه مع المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، عبر وسائل التواصل الإليكتروني  وأصدر المجلس القرارات التالية:

١- تثمين الجهود الفعّالة التي تقوم بها الدولة، والقرارات الحكيمة التي تُصدرها للتصدي للأزمة، وتهيب بالشعب المصري الالتزام الكامل بهذه القرارات، من منطلق مسئوليتنا الوطنية.

 

٢- استمرار تعليق كافة الاجتماعات العامة والفرعية (بما فيها اجتماعات العبادة الرئيسية يومي الأحد والجمعة)، والاحتفالات والتجمعات في كل الكنائس والمؤسسات الكنسية، حتى الثامن من أبريل.

 

٣- تدرس الطائفة الإنجيلية كل ما يتعلق باحتفالات عيد القيامة المجيد، في ضوء المستجدات الحادثة.

 

٤- رئاسة الطائفة الإنجيلية ورؤساء المذاهب والمجلس الإنجيلي العام على تواصل مستمر ، وسيتم إبلاغكم أولًا بأول بأي مستجدات.

 

٥-  تم تخصيصَ يوميّ الجمعة 27 مارس و 3 ابريل للصلاةِ والصوم والتضرُّع إلى اللهِ ليجيزَ هذهِ الأزمةَ.

ِ

كانت الكنائس قد قررت تعليق الصلوات وغلق المقرات وذلك تماشيا مع إجراءات الدولة المصرية للحد من التجمعات التى تسبب انتشار العدوى بفيروس كوفيد 19 المعروف إعلاميا باسم كورونا المستجد.

جدير بالذكر، إن فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان، ومن المعروف أن عدداً من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر حالات عدوى الجهاز التنفسي التي تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد وخامة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (السارس). ويسبب فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً مرض فيروس كورونا كوفيد-19.

تتمثل الأعراض الأكثر شيوعاً لمرض كوفيد-19 في الحمى والإرهاق والسعال الجاف. وقد يعاني بعض المرضى من الآلام والأوجاع، أو احتقان الأنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، أو الإسهال. وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ تدريجياً. ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن تظهر عليهم أي أعراض ودون أن يشعروا بالمرض. ويتعافى معظم الأشخاص (نحو 80%) من المرض دون الحاجة إلى علاج خاص. وتشتد حدة المرض لدى شخص واحد تقريباً من كل 6 أشخاص يصابون بعدوى كوفيد-19 حيث يعانون من صعوبة التنفس. وتزداد احتمالات إصابة المسنين والأشخاص المصابين بمشكلات طبية أساسية مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو داء السكري، بأمراض وخيمة. وقد توفى نحو 2% من الأشخاص الذين أُصيبوا بالمرض. وينبغي للأشخاص الذين يعانون من الحمى والسعال وصعوبة التنفس التماس الرعاية الطبية.

 

 


الانجيلية

غلق الكنائس

عيد القيامة

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار مصر اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر.. إغلاق كلي للمحال والمطاعم الجمعة والسبت.. والحظر من 7مساء لـ6صباحا

أخبار مصر.. إغلاق كلي للمحال والمطاعم الجمعة والسبت.. والحظر من 7مساء لـ6صباحا

تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء على طلبه

تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء على طلبه

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة