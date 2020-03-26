الإنجيلية: استمرار تعليق الصلوات وندرس المستجدات قبل عيد القيامة

سارة علام

مددت الطائفة الإنجيلية بمصر قرار تعليق الصلوات والفعاليات الذى اتخذته الأسبوع الماضي حتى الثامن من أبريل المقبل وأصدر الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر قرارا جديدا بعد اجتماعه مع المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، عبر وسائل التواصل الإليكتروني وأصدر المجلس القرارات التالية:

١- تثمين الجهود الفعّالة التي تقوم بها الدولة، والقرارات الحكيمة التي تُصدرها للتصدي للأزمة، وتهيب بالشعب المصري الالتزام الكامل بهذه القرارات، من منطلق مسئوليتنا الوطنية.

٢- استمرار تعليق كافة الاجتماعات العامة والفرعية (بما فيها اجتماعات العبادة الرئيسية يومي الأحد والجمعة)، والاحتفالات والتجمعات في كل الكنائس والمؤسسات الكنسية، حتى الثامن من أبريل.

٣- تدرس الطائفة الإنجيلية كل ما يتعلق باحتفالات عيد القيامة المجيد، في ضوء المستجدات الحادثة.

٤- رئاسة الطائفة الإنجيلية ورؤساء المذاهب والمجلس الإنجيلي العام على تواصل مستمر ، وسيتم إبلاغكم أولًا بأول بأي مستجدات.

٥- تم تخصيصَ يوميّ الجمعة 27 مارس و 3 ابريل للصلاةِ والصوم والتضرُّع إلى اللهِ ليجيزَ هذهِ الأزمةَ.

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كانت الكنائس قد قررت تعليق الصلوات وغلق المقرات وذلك تماشيا مع إجراءات الدولة المصرية للحد من التجمعات التى تسبب انتشار العدوى بفيروس كوفيد 19 المعروف إعلاميا باسم كورونا المستجد.

جدير بالذكر، إن فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان، ومن المعروف أن عدداً من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر حالات عدوى الجهاز التنفسي التي تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد وخامة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (السارس). ويسبب فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً مرض فيروس كورونا كوفيد-19.

تتمثل الأعراض الأكثر شيوعاً لمرض كوفيد-19 في الحمى والإرهاق والسعال الجاف. وقد يعاني بعض المرضى من الآلام والأوجاع، أو احتقان الأنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، أو الإسهال. وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ تدريجياً. ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن تظهر عليهم أي أعراض ودون أن يشعروا بالمرض. ويتعافى معظم الأشخاص (نحو 80%) من المرض دون الحاجة إلى علاج خاص. وتشتد حدة المرض لدى شخص واحد تقريباً من كل 6 أشخاص يصابون بعدوى كوفيد-19 حيث يعانون من صعوبة التنفس. وتزداد احتمالات إصابة المسنين والأشخاص المصابين بمشكلات طبية أساسية مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو داء السكري، بأمراض وخيمة. وقد توفى نحو 2% من الأشخاص الذين أُصيبوا بالمرض. وينبغي للأشخاص الذين يعانون من الحمى والسعال وصعوبة التنفس التماس الرعاية الطبية.