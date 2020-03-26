اليوم السابع
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ارتفاع عدد ضحايا حادث الدائرى الإقليمى لـ19 حالة وفاة و 21 مصابا وحجز تباع المقطورة

الخميس، 26 مارس 2020 04:29 م
ارتفاع عدد ضحايا حادث الدائرى الإقليمى لـ19 حالة وفاة و 21 مصابا وحجز تباع المقطورة حادث الدائرى الإقليمى
كتب محمد قاسم

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أمر أحمد رأفت وكيل أول نيابة الصف بحجز تباع المقطورة المتسببة في دهس ١٤ سيارة  بالقرب من بوابة حلوان .

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بإشراف المستسار يحيي الزارع المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة ان قائد السيارة المقطورة تجاوز السرعة المقررة وتسبب في دهس 14 سيارة ووصل عدد الضحايا ل 19 حالة وفاة  و 21 مصاب .

زشهد الطريق الدائرى الإقليمي بنطاق منطقة الصف في محافظة الجيزة، بالقرب من بوابة حلوان، حادثا مروعا نتيجة لتصادم تريلا بمقطورة بـ 14 سيارة ملاكى وميكروباص وربع نقل، نتج عنها وفاة 19 شخصا وإصابة 21  آخرين، ونقلوا إلى مستشفيات حلوان والصف وأطفيح بواسطة العديد من سيارات الإسعاف.

 

كما أمرت النيابة بالتحفظ علي السيارة المقطورة والتحفظ  علي جميع السيارات والتصريح بدفن جثث الضحايا و انتداب مهندس فني لفحص الطريق والسيارات.

 


حادث الدائرى الإقليمى

دهس ١٤ سيارة

وابة حلوان

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