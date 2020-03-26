إصلاح خط المياه المغذى لمدن أبو زنيمة وسانت كاترين بجنوب سيناء.. صور

جنوب سيناء - فايزة مرسال

نفذت شركة مياه الشرب و الصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء برئاسة اللواء سعيد إبراهيم بدة، رئيس مجلس إدارة الشركة، أعمال صيانة وإصلاح خط مياه قطر 350 مم المغذى لمدن أبو زنيمة وأبو رديس ومحور وادى فيران وسانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء والذى تم جرفه بسبب السيول التى اجتاحت تلك المدن خلال الفترة من 12 مارس وحتى 14 من نفس الشهر.

وتم تنفيذ الأعمال الآتية: إحلال المواسير التى جرفتها السيول بأخرى من المخزون الموجود بالشركة والذى تم استخدامه بالكامل تقريباً، ولحام المواسير التى تأثرت بوقوع أجزاء صخرية عليها فى مناطق متفرقة بموقع الحدث، وتطهير جميع المواسير نتيجة ظهور بداخلها طفلة وأجزاء صخرية صغيرة الحجم مما أدى إلى عدم سريان المياه بها.

وتم ضخ المياه وتطهير الخط بعد تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح والتركيب ووصول المياه إلى داخل شبكة مدينة أبو زنيمة و شركة سيناء للمنجنيز، وسيتم متابعة انتظام سريان ضخ المياه بالخط حتى وصول المياه إلى محور وادى فيران وسانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء ،كما وصلت المياه إلى عمارات طابا للإسكان الاجتماعى بالحى الثانى بأبو زنيمة، وتم وصول المياه لشبكة الحى الأول بأبو زنيمة.



إصلاح خط المياه المغذى لمدن أبو زنيمة وأبو رديس و محور وادى فيران



إصلاح خط المياه المغذى لمدن أبو زنيمة وأبو رديس و محور وادى فيران

إصلاح خط المياه المغذى لمدن أبو زنيمة وأبو رديس و محور وادى فيران