اليوم السابع
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إزالة سوقى الأربعاء بالصف وأوسيم لمواجهة انتشار فيروس كورونا.. صور

الخميس، 26 مارس 2020 04:12 م
إزالة سوقى الأربعاء بالصف وأوسيم لمواجهة انتشار فيروس كورونا.. صور منع سوق الأربعاء فى أوسيم
كتب سيد الخلفاوى

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شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، حملة لمنع سوق الأربعاء بقرية الكوم الأحمر، بمركز ومدينة أوسيم ضمن الخطة الاحترازية التى تنفذها الدولة لمنع التجمعات للوقاية من فيروس كورونا، حيث شنت أجهزة مدينة أوسيم برئاسة اللواء أيمن السعيد، رئيس مركز ومدينة أوسيم حملة إزالة للباعة بالسوق بالتعاون مع الشرطة.
 
 
وفى السياق، أزالت أجهزة مركز ومدينة الصف، سوق الأربعاء الأسبوعى بالأقواز، بمتابعة من إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، وإشراف المهندس خيرى مرسى، رئيس المدينة، حيث تم متابعة أعمال إزالة فروشات الباعة بداية من مساء أمس الثلاثاء.
 
 
وكانت اتخذت محافظة الجيزة عدداً من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث قررت المحافظة حظر تواجد الشيش بالمقاهى والكافيتريات وحال مخالفة ذلك يتم ضبطها ومصادرتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المنشأة المخالفة لتلك القرارات.
 
 
يأتى ذلك تنفيذا لقرار محافظ الجيزة بإيقاف جميع الأسواق الأسبوعية فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة للمواطنين.
 
 
وكان قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تخفيض قوة العاملين بإدارات الديوان العام والأحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية ومدينة الجيرة إلى 50% يومياً على أن يؤدي الموظفون أعمالهم بالتبادل فيما بينهم حسب طبيعة عملهم، وشملت توجيهات محافظ الجيزة أن الإدارات الخدمية لا ينطبق عليها القرار والتى تضم الإدارات الهندسية والإشغالات والمتابعة الميدانية والنظافة والمواقف والساحات والمرافق والطرق وغيرها من الإدارات التي تؤدي خدمة للمواطنين.
 
 
وشملت قرارات محافظ الجيزة، إخلاء مدينة الطلبة من جميع الطلبة والطالبات خلال فترة تعطيل الدراسة ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة بالغرف والمطابخ والحمامات وكذا إجراءات التطهير والنظافة لكافة المبانى خلال فترة تعطيل الدراسة. 
 
منع سوق الاربعاء بأوسيم (2)
منع سوق الاربعاء بأوسيم 
 
منع سوق الاربعاء بأوسيم (3)
منع سوق الاربعاء بأوسيم 

منع سوق الاربعاء بأوسيم (4)
إزالة سوق الأربعاء بأوسيم 

منع سوق الاربعاء بأوسيم (1)
منع سوق الاربعاء بأوسيم 

منع اقامة سوق الاربعاء بالصف (1)
 
منع سوق الاربعاء بأوسيم (2)
إزالة سوق الأربعاء بأوسيم 
 
منع سوق الاربعاء بأوسيم (3)
إزالة سوق الأربعاء بأوسيم
 
 
منع سوق الاربعاء بأوسيم (4)
 
منع اقامة سوق الاربعاء بالصف (4)
منع إقامة سوق الأربعاء بالصف 

منع اقامة سوق الاربعاء بالصف (2)
منع إقامة سوق الأربعاء بالصف 

منع اقامة سوق الاربعاء بالصف (3)
منع إقامة سوق الأربعاء بالصف 

منع اقامة سوق الاربعاء بالصف (4)
منع إقامة سوق الأربعاء بالصف 

 

 
 

الأسواق الأسبوعية

الصف

اوسيم

كورونا

فيروس كورونا

اخبار مصر

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