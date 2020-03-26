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الخميس، 26 مارس 2020 03:00 ص
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أوقاف الأقصر تعلن مواصلة غلق المساجد لمكافحة كورونا بجولات على مدينة القرنة

الخميس، 26 مارس 2020 03:00 ص
أوقاف الأقصر تعلن مواصلة غلق المساجد لمكافحة كورونا بجولات على مدينة القرنة الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوي بالمساجد والإدارات التابعة للمديرية، وذلك بناء على تعليمات الوزارة الأخيرة والخاصة بإغلاق المساجد عن الجمع والجماعات، تجرى مواصلة الحملات والجولات اليومية للتأكد من تطبيق القرار داخل كافة مساجد المدن والقرى والنجوع المختلفة لحماية المواطنين من التجمعات ومكافحة انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" بين الأهالى.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه قام خلال الـ24 ساعة الماضية بالعمل على قدم وساق لمتابعة تنفيذ القرار، وذلك عبر المرور على برفقة الشيخ صلاح نور وكيل المديرية، على العديد من المساجد وذلك فى النطاق الجغرافى لمركز ومدينة القرنة، والتى شملت المساجد التالية: (اللواء بقرية البعيرات - العتيق بقرية البعيرات – الأنوار المحمدية بقرية الأقالتة - العتيق العمرى البحرى بقرية الأقالتة)، حيث إن كل هذه المساجد فى النطاق الجغرافى لمركز ومدينة القرنة.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم أنه تم تكوين غرف العمليات والمتابعة الفرعي من مديرى الإدارات والمفتشين ورؤساء الأقسام وجميع العاملين بالمساجد كل في مجال اختصاصه، وذلك لمتابعة أوجه النشاط الدعوى على مستوى المديرية، وذلك إلى حين صدور تعليمات أخرى والمرور على المساجد كل فى نطاق اختصاصه والوقوف على الطبيعة على العمل الدعوى بها، وتنفيذ تعليمات الوزارة بخصوص هذا الموضوع ومعالجة أوجه القصور بها أن وجدت وذلك عن طريق الجهات المختصة بالمديرية.

وكانت قد أعلنت مديرية أوقاف الأقصر بدء تفعيل قرار وزارة الأوقاف بإيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات على مستوى المحافظة ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان فى المساجد دون الزوايا والمصليات، بالصيغة التالية: "اللهُ أكبر، اللهُ أكبر. اللهُ أكبر، اللهُ أكبر. أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله - أشهد أن محمدًا رسولُ الله . أشهد أن محمدًا رسول الله - ألا صلوا في بيوتكم ألا صلوا فى رحالكم - الله أكبر الله أكبر - لا إله إلا الله".


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