أنور قرقاش: البقاء فى المنازل ضرورى لمواجهة انتشار فيروس كورونا

كتب محمد شعلان

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، على أهمية المسئولية الشخصية والاجتماعية لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد، وغرد أنور قرقاش عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الخميس، قائلا: " في أزمة فيروس كورونا العالمية تبرز المسؤلية الشخصية والاجتماعية كأحد أهم أسلحة المواجهة، فالبقاء في المنزل والعمل عن بعد والتباعد الإجتماعي ضروري في حملتنا المشتركة لاحتواء الإنتشار والقضاء على الفيروس. لنعمل معا لنحمي أسرنا ومجتمعنا".



انور قرقاش عبر تويتر

وفي وقت سابق، طالب الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، المواطنين من الحفاظ على كبار السن، ووضعهم على رأس الاهتمام والمسئولية، قائلا :"اتبعوا الاجراءات الوطنية لحماية صحتهم".

وقال قرقاش فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"في أزمة كورونا، يجب أن نضع أحباءنا كبار السن على رأس مسؤولياتنا واهتمامنا. احرصوا على الوالد والوالدة وعلى كل عزيز من أقربائكم من كبار السن. واتبعوا الإجراءات الوطنية لحماية صحتهم. راجعوا بعض عاداتكم الاجتماعية حفاظاً على كل ما يمثلونه من غلا ومحبة".

وكان الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، قد أكد أن اجراءات الإمارات تعمل على الوقاية من فيروس كورونا بفعالية، موجها رسالة للإماراتيين مفادها:" مارس حياتك الطبيعية ضمن ثقافة صحية وقائية تحميك وتحافظ على صحة الآخرين. وسننجح بتكاتف الجميع".

وقال قرقاش:"تعمل اجراءاتنا الوطنية في الوقاية من فيروس كورونا بفعالية. وهي تقوم على مبادئ الحماية والاحتراز والوقاية وآلياتها الفحص والحجر المنزلي. مارس حياتك الطبيعية ضمن ثقافة صحية وقائية تحميك وتحافظ على صحة الآخرين. وسننجح بتكاتف الجميع".

وحضر الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، "البرزة الأسبوعية"، للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى، وأشاد بالترتيبات التي تراعى منهجية تصدى الإمارات لفيروس كورونا.