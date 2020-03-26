أخبار مصر.. إغلاق كلي للمحال والمطاعم الجمعة والسبت.. والحظر من 7مساء لـ6صباحا

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في مصر والعالم، والتأكيد على الإغلاق الكلي للمحال والمطاعم غدا الجمعة وبعد غد السبت، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمنح إجازة مدفوعة الأجر للعاملين المتنقلين بين المحافظات لتقليل الاختلاط.

وفيما يلى موجز لأهم الأخبار اليوم الخميس.







الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعى عبر الفيديو كونفرانس.. رئيس الوزراء: بدأنا بأنفسنا لتخفيض التجمعات ومنع الاختلاط..ومجموعة عمل للتنسيق بشأن العمالة غير المنتظمة.. الداخلية: حررنا مخالفات باليوم الأول لتطبيق الحظر



أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن عقد اجتماع الحكومة اليوم بتقنية الفيديوكونفرانس، يُعطى رسالة بأن الحكومة تبدأ بنفسها فى تنفيذ قرارات تخفيض التجمعات، ومنع الاختلاط، لاسيما فى ضوء توافر البنية التحتية للتحول الرقمى، مؤكداً أن الحكومة حريصة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وخاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطنى، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائى على القطاعات.





إغلاق كلي للمحال والمطاعم الجمعة والسبت.. والحظر من 7 مساء لـ 6 صباحا



أفاد مختصون أن قرار حظر التجوال يبدأ من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً يومياً بما فيها الجمعة والسبت، بمعنى يعني تحرك المواطنين من بعد السادسة صباحا حتى بدء الحظر في السابعة مساءً بصفة يومية.





رئيس الوزراء: إجازة مدفوعة الأجر للعاملين المتنقلين بين المحافظات لتقليل الاختلاط



أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم الخميس عبر الفيديو كونفرانس على ضرورة تخفيض عدد العاملين في الجهات الادارية الحكومية، لأقل عدد ممكن، لتخفيف الضغط على وسائل النقل والمواصلات، وكذا تقليل الاختلاط، كما وجه بأن يتم إعطاء إجازات مدفوعة الأجر، للموظفين والعاملين الذين ينتقلون من محافظة لأخرى، لتقليل التنقلات والحركة.





وزير الأوقاف لـ "اليوم السابع": سأصلى الجمعة ظهرا.. ولن يتم بث خطبة غدا



قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه سيصلى الجمعة ظهرا، ولن يخطب أحدا الجمعة، ولن يتم بث خطبة جمعة غدا كالمعتاد، بل سيكون ظهرا بسبب الاجراءات الاحترازية الحازمة المتخذة للوقاية من عدوى كورونا.





المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة الجمعة والسبت من 6 صباحا لـ 6.30 مساء



أكدت شركة المترو أن حركة قطارات الخطوط الثلاثة مستمرة غدا الجمعة والسبت وفقا لجداول التشغيل المعمول بها خلال فترة حظر التجوال، ولا صحة لما يتردد عن إيقاف حركة المترو، موضحة أن مواعيد المترو تبدأ من السادسة صباحًا وتنتهى السادسة والنصف مساءً فى المحطات النهائية.





وزير الإسكان: نطبق فكرة الحجر الصحى الآمن وإعاشة كاملة ببعض مواقع العمل



أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماع الحكومة اليوم الخميس عبر الفيديو كونفرانس، على أنه يتم تطبيق فكرة الحجر الصحى الآمن في بعض مواقع العمل، من خلال معسكرات عمل يتم تأمينها، وكذا اتخاذ جميع إجراءات الوقاية والسلامة، مشيرأً إلى أن هناك إعاشة بالكامل للعاملين بتلك المواقع، وأن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على صحة وسلامة العاملين، وكذا استكمال مشروعاتنا والحفاظ على اقتصادنا، مشيراً إلى أنه بداية من الأحد المقبل سيتم صرف نحو 4 مليارات جنيه من وزارة الإسكان للشركات المتعاملة معها، حتى تتمكن من صرف مستحقات العاملين بها.





الحكومة توافق على خطة التنمية المستدامة 2020/2021.. خفض معدل البطالة إلى 8.5%.. وتوقعات باستمرار آثار "كورونا" للربع الأول من العام المالي.. وارتفاع معدل التضخم حال استمرار الأزمة حتى ديسمبر المقبل لـ9.8%



خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، تمت الموافقة على خطة التنمية المستدامة 2020/2021، والتي تم إعدادها في ضوء التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي، وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد المصري.





حصيلة حادث الدائرى الإقليمي: مصرع 17 شخصا وإصابة 15 آخرين.. ضبط السائق المتسبب بالحادث.. تريلا تسير بسرعات جنونية اصطدمت بـ14 سيارة متوقفة.. واستخدام آلات تقطيع الحديد لاستخراج الجثث المحشورة بالسيارات.. صور



شهد الطريق الدائرى الإقليمي بنطاق منطقة الصف في محافظة الجيزة، بالقرب من بوابة حلوان ، حادث مروع نتيجة لتصادم تريلا بمقطورة بـ 14 سيارة ملاكى وميكروباص وربع نقل، نتج عنها وفاة 17 شخصا وإصابة 15 آخرين، ونقلوا الى مستشفيات حلوان و الصف وأطفيح بواسطة العديد من سيارات الإسعاف.





العاهل السعودى يترأس قمة الـ20 حول أزمة كورونا.. الملك سلمان: دول المجموعة تدعم جهود "الصحة العالمية" لمواجهة الجائحة.. الفيروس عرقل النمو العالمى.. الأزمة تتطلب استجابة عالمية والعالم يعول على تكاتفنا



قادت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس قمة استثنائية لقادة مجموعة العشرين التى تضم الدول الكبرى اقتصاديا فى العالم، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، للمرة الأولى فى تاريخ المجموعة، وهو ما فرضه وباء كورونا الذى خلف آلاف الإصابات والضحايا فى مختلف بقاع العالم.





12 جنيها ارتفاعاً في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 712 جنيها للجرام



قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب، إن أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس، سجلت ارتفاعا للمرة الثانية، بقيمة 7 جنيهات، مشيراً إلى أن إجمالي الارتفاع في أسعار الذهب اليوم بلغ 12 جنيها للجرام ، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الذهب عالميا مسجلة 1621 دولار للأوقية.





وفيات فيروس كورونا فى أمريكا تقترب من 1000 شخص



اقترب العدد الاجمالى لحالات الوفاة بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة من ألف شخص، اليوم الخميس، فى حين تجد المستشفيات فى نيويورك ومناطق انتشار أخرى صعوبة فى التعامل مع تدفقات المرضى، وأوشك الكونجرس الأمريكى على الموافقة على مساعدات بقيمة تريليونى دولار لتعويض الأثر الاقتصادى للوباء.





إسبانيا تسجل 655 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالى إلى 4089



أعلنت السلطات المعنية فى دولة إسبانيا، اليوم الخميس، عن تسجيل 655 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليصل الإجمالي إلى 4089 حالة.





أول طفلة تحمل أسم "كورونا" فى الهند.. ووالدها: رمز لتوحيد العالم لمواجهة الشر



فى واقعة غريبة، أقدم رجل هندى فى منطقة جوراخبور بولاية أوتار براديش الهندية بإطلاق أسم "كورونا" على طفلته الرضيعة، نسبة إلى فيروس كورونا الذي تحاول الحكومة الهندية التصدى له ففرضت حظر تجول في جميع أنحاء البلاد.





وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا



أفادت وسائل إعلامية أجنبية، بوفاة فيليكس تشيسكيدي مساعد رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد إصابته بفيروس كورونا الجديد.

ارتفاع حرارة الجو يصل 3 درجات وأمطار خفيفة.. الأرصاد: الارتفاع مؤقت وانخفاض يبدأ غدا.. ومفيش حاجة اسمها عاصفة الصحراء



ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم تشهده البلاد بشكل مؤقت على أن تعاود انخفاضها بشكل طفيف بداية من غدا الجمعة، وذلك وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية لنشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة، فيما شهدت البلاد اليوم أمطار خفيفة على مناطق متفرقة ولكنها غير مؤثرة.





Netflix تخفض استهلاك الإنترنت 25% بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب كورونا



أعلنت شبكة Netflix عن خدمة جديدة تتبناها في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم أجمع، بسبب تفشى فيروس كورونا، ومحاولة التصدي له، الأمر الذى جعل الضغط على شبكات الإنترنت يتزايد بشكل كبير، خاصة في ظل اجتماعات الأون لاين، وأيضا تواجد فئة كبيرة من الشعوب المختلفة في منازلها لحاجة العمل من المنزل.





تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء علي طلبه



بناء علي طلب من حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الاول لكرة القدم واستجابة لرغبته المطلقة بتخفيض راتبه، وتماشيًا مع تلك الأحداث الطارئة التي تمر بها البلاد، وافقت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني علي تخفيض راتب المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول بنسبة 25‎ ‎%‎‎ لحين انتهاء الأزمة الحالية وعودة النشاط الرياضي الكروي بعد تخطي البلاد لتلك الظروف الصعبة.