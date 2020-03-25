170 ألف شخص يتطوعون لمساعدة خدمة الصحة الوطنية فى بريطانيا لمواجهة كورونا

تقدم أكثر من 170 ألف شخص للتطوع في خدمة الصحة الوطنية البريطانية خلال أزمة فيروس كورونا في غضون ساعات بعد إطلاق نداء الطوارئ، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
وأعلن مات هانكوك ، وزير الصحة ، الخطة في وقت متأخر بعد ظهر الثلاثاء.
تجاوز عدد الأشخاص الذين عرضوا المساعدة 170 ألفًا في وقت مبكر من صباح الأربعاء ، وفقًا لـ GoodSAM ، وهي مجموعة تنسق الاستجابة.
ويهدف المستجيبون المتطوعون التابعون لـخدمة الصحة الوطنية إلى دعم الأشخاص الضعفاء أثناء تفشي وباء الفيروس التاجي ، فضلاً عن دعم الخدمة الصحية أثناء التصدى للوباء.
تشمل المهام نقل المرضى الأصحاء إلى المنزل من المستشفى ، وجلب الإمدادات الأساسية لأولئك الذين يعزلون أنفسهم ، والاتصال بالأشخاص الذين يشعرون بالوحدة أثناء البقاء في المنزل.
وكشف وزير الصحة النقاب عن الخطة يوم الثلاثاء بعدما قال إنه يريد تجنيد 250 ألف شخص.
قال مات هانكوك: "نحن نبحث عن ربع مليون متطوع ، أشخاص يتمتعون بصحة جيدة لمساعدة خدمة الصحة الوطنية ، للتسوق ، ولتوصيل الأدوية ودعم أولئك فى العزل لحماية صحتهم".
واستجاب أكثر من 11،700 من موظفي الخدمة المتقاعدين حديثًا أيضًا لدعوة للعودة إلى العمل في الخدمة الصحية أثناء تفشي المرض ، وفقًا لوزير الصحة.
وقال إن نحو 5500 من طلاب السنة النهائية فى كليات الطب و 18700 من ممرضات طلاب السنة النهائية "سينتقلون إلى خط المواجهة" الأسبوع المقبل.
ودخلت المملكة المتحدة في حظر على مستوى البلاد في وقت سابق من هذا الأسبوع حيث تكافح انتشار الوباء ، حيث أمر الناس بالبقاء في المنزل.
وأظهرت الأرقام الرسمية أن أكثر من 8000 شخص أثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي في المملكة المتحدة حتى يوم الأربعاء.
وفي الوقت نفسه ، بلغ عدد الوفيات 422.
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