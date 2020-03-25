اليوم السابع
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170 ألف شخص يتطوعون لمساعدة خدمة الصحة الوطنية فى بريطانيا لمواجهة كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 03:36 م
170 ألف شخص يتطوعون لمساعدة خدمة الصحة الوطنية فى بريطانيا لمواجهة كورونا وزير الصحة مات هانكوك
كتبت رباب فتحى

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تقدم أكثر من 170 ألف شخص للتطوع في خدمة الصحة الوطنية البريطانية خلال أزمة فيروس كورونا في غضون ساعات بعد إطلاق نداء الطوارئ، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وأعلن مات هانكوك ، وزير الصحة ، الخطة في وقت متأخر بعد ظهر الثلاثاء.

تجاوز عدد الأشخاص الذين عرضوا المساعدة 170 ألفًا في وقت مبكر من صباح الأربعاء ، وفقًا لـ GoodSAM ، وهي مجموعة تنسق الاستجابة.

ويهدف المستجيبون المتطوعون التابعون لـخدمة الصحة الوطنية إلى دعم الأشخاص الضعفاء أثناء تفشي وباء الفيروس التاجي ، فضلاً عن دعم الخدمة الصحية أثناء التصدى للوباء.

تشمل المهام نقل المرضى الأصحاء إلى المنزل من المستشفى ، وجلب الإمدادات الأساسية لأولئك الذين يعزلون أنفسهم ، والاتصال بالأشخاص الذين يشعرون بالوحدة أثناء البقاء في المنزل.

 

وكشف وزير الصحة النقاب عن الخطة يوم الثلاثاء بعدما قال إنه يريد تجنيد 250 ألف شخص.

 

قال مات هانكوك: "نحن نبحث عن ربع مليون متطوع ، أشخاص يتمتعون بصحة جيدة لمساعدة  خدمة الصحة الوطنية  ، للتسوق ، ولتوصيل الأدوية ودعم أولئك فى العزل لحماية صحتهم".

 

واستجاب أكثر من 11،700 من موظفي الخدمة المتقاعدين حديثًا أيضًا لدعوة للعودة إلى العمل في الخدمة الصحية أثناء تفشي المرض ، وفقًا لوزير الصحة.

 

وقال إن نحو 5500 من طلاب السنة النهائية فى كليات الطب و 18700 من ممرضات طلاب السنة النهائية "سينتقلون إلى خط المواجهة" الأسبوع المقبل.

 

ودخلت المملكة المتحدة في حظر على مستوى البلاد في وقت سابق من هذا الأسبوع حيث تكافح انتشار الوباء ، حيث أمر الناس بالبقاء في المنزل.

 

وأظهرت الأرقام الرسمية أن أكثر من 8000 شخص أثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي في المملكة المتحدة حتى يوم الأربعاء.

 

وفي الوقت نفسه ، بلغ عدد الوفيات 422.

 


كورونا

فيروس كورونا

وباء كورونا

بريطانيا

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