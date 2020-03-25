143 حالة وفاة جديدة فى إيران بسبب كورونا.. وارتفاع عدد الوفيات لـ2077

كتب ـ عامر مصطفى

أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن إيران سجلت 143 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2077 حالة بسبب فيروس كورونا. وقالت وزارة الصحة الإيرانية، إن لديها معلومات جديدة تشير إلى أن محافظة جيلان قد تكون بؤرة جديدة لفيروس كورونا بعد أن قدم إليها مواطنون من مدينة ووهان الصينية قبل فرض الحجر الصحي.

وأشار نائب وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئيسي، إلى أن المعلومات الأولية الجديدة تفيد بأن "محافظة جيلان، بالإضافة إلى مدينة قم، قد تكون بؤرة جديدة للفيروس، حيث عاد إليها عدد من المواطنين من مدينة ووهان الصينية قبل فرض حجر صحي عليها".

وأضاف بحسب روسيا اليوم، أن "تحقيقاتنا لا تزال أولية، ونحن نعمل على جمع مزيد من المعلومات لإعلان النتائج النهائية".

وحتى صباح الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 423 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفا، فيما تعافى أكثر من 109 آلاف.



وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.