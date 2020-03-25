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وفاة وزير الدفاع السودانى إثر ذبحة صدرية

الأربعاء، 25 مارس 2020 06:52 ص
وفاة وزير الدفاع السودانى إثر ذبحة صدرية جمال عمر وزير الدفاع السودانى الذى توفى أثر ذبحة صدرية
وكالات

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أكدت وسائل إعلام سودانية، فجر اليوم الأربعاء، وفاة وزير الدفاع السودانى، الفريق أول ركن جمال الدين عمر، بدولة جنوب السودان إثر إصابته بذبحة صدرية.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك"، إن وزير الدفاع السوداني الفريق جمال عمر، توفى بدولة جنوب السودان إثر ذبحة صدرية وفق المعلومات الأولية.

وأضاف ذات الموقع وفقا لمصادر تحدثت إليه، أنه من المقرر أن تباشر السلطات السودانية ترتيبات نقل الجثمان إلى الخرطوم

وأشار موقع "سودانا فوق" أيضا، إلى إن الفريق جمال عمر، توفي إثر ذبحة صدرية وفق المعلومات الأولية.

ونقلت قناة "الحدث" السعودية، عن مراسلتها خبر تأكيد وفاة وزير الدفاع السوداني بدولة جنوب السودان.


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