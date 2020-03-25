اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 08:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وفاة نائب سفير بريطانيا لدى المجر بعد إصابته بفيروس كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 08:14 م
وفاة نائب سفير بريطانيا لدى المجر بعد إصابته بفيروس كورونا وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الأربعاء إن ستيفن ديك نائب رئيس البعثة الدبلوماسية فى السفارة البريطانية فى بودابست توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وأضافت في بيان أن الدبلوماسي البالغ من العمر 37 عاما توفي في المجر يوم الثلاثاء. وكان يشغل منصب نائب السفير البريطاني لدى المجر منذ ديسمبر كانون الأول وفقا لسيرته التي نشرت على موقع الحكومة البريطانية.

وبوفاة ديك وصل عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في المجر إلى عشرة طبقا للبيانات الرسمية للحكومة المجرية التي نشرت في وقت سابق اليوم والتي اكتفت بالقول إن مواطنا بريطانيا توفي نتيجة إصابته بالفيروس.

ونقل بيان وزارة الخارجية البريطانية عن وزير الخارجية دومينيك راب قوله "حزنت للغاية للأنباء التي أفادت بوفاة ستيفن وقلبي مع والديه ستيفن وكارول".

 

 


بريطانيا

وزارة الخارجية البريطانية

دومنيك راب

كورونا

سفير بريطانيا لدى المجر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التزام المواطنين بقرار حظر التجوال وخلو شوارع وسط القاهرة من المارة.. صور

التزام المواطنين بقرار حظر التجوال وخلو شوارع وسط القاهرة من المارة.. صور

الصحة فى رسائل SMS للأطباء: أنتم أبطال مصر فى المعركة ضد فيروس كورونا

الصحة فى رسائل SMS للأطباء: أنتم أبطال مصر فى المعركة ضد فيروس كورونا

بدء حظر التجوال في أنحاء البلاد وانتشار شرطي مكثف في الشوارع

بدء حظر التجوال في أنحاء البلاد وانتشار شرطي مكثف في الشوارع

الداخلية تضبط أطنانا من الأغذية احتكرها التجار وكمامات مغشوشة.. فيديو

الداخلية تضبط أطنانا من الأغذية احتكرها التجار وكمامات مغشوشة.. فيديو

الصحة تعلن خطة جديدة لمحاربة فيروس كورونا ابتداء من الخميس ٢٦ مارس..فيديو

الصحة تعلن خطة جديدة لمحاربة فيروس كورونا ابتداء من الخميس ٢٦ مارس..فيديو

كندا تسجل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وإصابة 3197 خلال 24 ساعة

كندا تسجل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وإصابة 3197 خلال 24 ساعة

إصابة نائبة رئيس الوزراء الإسباني بفيروس كورونا

إصابة نائبة رئيس الوزراء الإسباني بفيروس كورونا

مديرو الأمن يقودون جولات ميدانية بالشوارع قبل تنفيذ حظر التجوال

مديرو الأمن يقودون جولات ميدانية بالشوارع قبل تنفيذ حظر التجوال

السماح لسيارات نقل مواد البناء والإنتاج السير من 6 ص حتى 6 م

السماح لسيارات نقل مواد البناء والإنتاج السير من 6 ص حتى 6 م

انتشار شرطي مكثف في الشوارع قبل تنفيذ قرار حظر التجوال

انتشار شرطي مكثف في الشوارع قبل تنفيذ قرار حظر التجوال

السلطات السعودية تسمح بتمديد تأشيرات المصريين بسبب كورونا

السلطات السعودية تسمح بتمديد تأشيرات المصريين بسبب كورونا

إصابة صديق أردوغان بكورونا.. وعزل لاعبو نادى جالطا سراى بعد لقائهم معه

إصابة صديق أردوغان بكورونا.. وعزل لاعبو نادى جالطا سراى بعد لقائهم معه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة