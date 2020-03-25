وفاة نائب سفير بريطانيا لدى المجر بعد إصابته بفيروس كورونا

رويترز

قالت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الأربعاء إن ستيفن ديك نائب رئيس البعثة الدبلوماسية فى السفارة البريطانية فى بودابست توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وأضافت في بيان أن الدبلوماسي البالغ من العمر 37 عاما توفي في المجر يوم الثلاثاء. وكان يشغل منصب نائب السفير البريطاني لدى المجر منذ ديسمبر كانون الأول وفقا لسيرته التي نشرت على موقع الحكومة البريطانية.

وبوفاة ديك وصل عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في المجر إلى عشرة طبقا للبيانات الرسمية للحكومة المجرية التي نشرت في وقت سابق اليوم والتي اكتفت بالقول إن مواطنا بريطانيا توفي نتيجة إصابته بالفيروس.

ونقل بيان وزارة الخارجية البريطانية عن وزير الخارجية دومينيك راب قوله "حزنت للغاية للأنباء التي أفادت بوفاة ستيفن وقلبي مع والديه ستيفن وكارول".