وصول مصابين بكورونا من إيطاليا إلى ألمانيا للعلاج

وصل إلى لايبزيج الألمانية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، زوجان إيطاليان مصابان بوباء كورونا المستجد، للعلاج.

وتظهر اللقطات على موقع "ruptly" المريضين اللذين يستقبلهما الطاقم الطبي في معدات احتواء كاملة في مطار لايبزيج في ولاية سكسونيا الشرقية، وتم نقل الزوجين في سيارة إسعاف إلى مستشفى جامعة لايبزيج حيث سيحصلان على العلاج.

وأعلن رئيس حكومة ولاية ساكسونيا الألمانية ميكايل كريتشمر، أن مستشفيات الولاية ستعالج على الأقل 6 إيطاليين مصابين بفيروس كورونا المستجد يتعذّر تقديم العلاج لهم في بلادهم.

وقال كريتشمر، إن "الحكومة الإيطالية وجّهت إلينا سؤالا قبل بضعة أيام حول ما إذا كنا قادرين على استقبال مرضى تتعذّر رعايتهم في إيطاليا".

وأضاف أنه بعد استشارة أطباء حول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في الولاية الواقعة في شرق ألمانيا، وافقت ساكسونيا على استقبال 6 مرضى إيطاليين في مستشفياتها في مدينتي دريسدن ولايبسيج.

وقال كريتشمر: "يتّخذون في إيطاليا الآن قرارًا بالغ الصعوبة من الناحية الأخلاقية... اختيار 6 أشخاص لوضعهم على متن الطائرة".

وأضاف أنّ معالجة المرضى الإيطاليين هي بادرة تضامن ستشكّل في الوقت نفسه فرصة للأطباء في ساكسونيا لتوسيع معلوماتهم بشأن فيروس كورونا المستجدّ،وقال "إنه دليل بالغ الأهمية على أنّنا قادرون على مساعدة الآخرين".

وأوردت وكالة الأنباء الألمانية "دي بي إيه" نقلاً عن مصدر لم تسمّه أنّ ما مجموعه ثمانية مرضى سيتمّ نقلهم إلى ألمانيا.

وتتصدّر إيطاليا قائمة البلدان الأكثر تضرراً بفيروس كورونا، وقد تخطّت حصيلة وفياتها جراء الجائحة ستة آلاف حالة.

ويقع القطاع الطبي في إيطاليا تحت وطأة ضغط يفوق قدرته، وقد عرضت روسيا وجمهورية التشيك وغيرها على السلطات الإيطالية تقديم مساعدة في هذا الإطار.