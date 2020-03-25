قال وزير الخارجية اللبنانى ناصيف حتى، إنه أجرى اتصالات مع السفراء وممثلى المنظمات الدولية المعتمدين فى لبنان لحثهم على تقديم المساعدة لبلاده، مشددا على أن لبنان فى حاجة إلى مساعدات اقتصادية واجتماعية عاجلة لاسيما فى ضوء تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأشار وزير الخارجية اللبنانى – في حديث مع تلفزيون لبنان (التلفزيون الرسمي) – إلى أن عددا من الدول استجابت إلى نداءات المساعدة، من بينها فرنسا وبريطانيا والصين، مؤكدا أن بلاده تعول على الدول الصديقة والمنظمات الدولية والأمم المتحدة لتقديم المساعدة.
وشدد على أن الحكومة اللبنانية تعمل كفريق واحد بالتضامن والتكامل على أكثر من جبهة، وأن سفراء الدول الأجنبية أثنوا على الإجراءات الاحترازية التي اتخذها لبنان في التعامل مع فيروس كورونا.
وأكد أن الحكومة تعمل على تقديم مشروع يتضمن رؤية اقتصادية مختلفة في سبيل الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان، لافتا إلى أن كارثة وباء كورونا جاءت لتزيد من حدة الأزمة الاقتصادية.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أكد أن الإجراءات الصارمة والمتشددة التى اتخذتها الدولة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا، رفعت من درجة التزام اللبنانيين البقاء فى منازلهم فى أغلب المناطق، مشيرا إلى أنه يتعين الاستمرار فى تنفيذ هذه الإجراءات ضمانا لعدم انفلات الأمور، جاء ذلك، على لسان منال عبد الصمد وزيرة الإعلام المتحدثة باسم الحكومة اللبنانية، فى مؤتمر صحفى عقدته مساء أمس الثلاثاء، فى ختام اجتماع الحكومة، نقلت فيه ما قاله رئيس الوزراء خلال الاجتماع.
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