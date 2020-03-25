وشدد على أن الحكومة اللبنانية تعمل كفريق واحد بالتضامن والتكامل على أكثر من جبهة، وأن سفراء الدول الأجنبية أثنوا على الإجراءات الاحترازية التي اتخذها لبنان في التعامل مع فيروس كورونا.

وأكد أن الحكومة تعمل على تقديم مشروع يتضمن رؤية اقتصادية مختلفة في سبيل الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان، لافتا إلى أن كارثة وباء كورونا جاءت لتزيد من حدة الأزمة الاقتصادية.