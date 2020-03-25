وزير الداخلية: توجيهات القيادة السياسية المواطن أولا وكل مصرى عليه مسؤولية

كتب أحمد عرفة

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أن الفترة الماضية عكست تعاون كبير بين المواطن المصرى والأجهزة الأمنية، موضحا أن هناك تفاعل كبير فى مختلف القضايا، وهذا ساهم بشكل كبير فى فرض الأمن فى الشارع المصرى خلال الفترة السابقةوهو ما انعكس على المواطن.

وأضاف وزير الداخلية فى حوار مع قناة إكسترا نيوز:"نفس الموضوع يسير فى الأزمة الحالية ونعتبرها مسؤولية تضامنية للمجتمع المصرى بأكمله وكل مواطن عليه دور ومسؤولية، إذا الجميع تكاتف فى تنفيذ الإجراءات الوقائية التى تستهدف أن نمر من الأزمة بسلامة ستكون النائج جيدة جدا ومبشرة .

وأوضح وزير الداخلية، أن توجيهات القيادة السياسية هى المواطن أولا ومساعدة المواطن أولا وحماية المواطن أولا، وبالتالي نحن فى فلسفلة العمل هو تطبيق الحظر لحمايته، وإذا تطلب الأمر أى مساعدة فهناك تواصل وتنسيق مع كل جهات ومؤسسات الدولة يتم فيها تواصل فورى وتقديم المساعدة اللازمة للمواطن بحيث لا يشكل الحظر أى عائق في توصيل الخدمة أو أداء أى أمر يؤدى إلى تحقيق سلامته.

وفى وقت سابق قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إن وزارة الداخلية بدأت تنفذ قرار وتوجيهات القيادة السياسية المتمثلة في قرارات رئيس مجلس الوزراء بفرض قيد التحرك خلال التوقيتات المحددة التي تم الإعلان عنها ووجهنا بتنفيذ قرار قيد التحرك بكل حسم ومساعدة المواطنين في حالة الطوارئ مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والفورية ضد المخالفين لكونهم يضرون بسلامتهم وسلامة المجتمع المحيط بهم .

وأضاف وزير الداخلية، خلال حواره مع قناة إكسترا نيوز: "نحن على ثقة بوعى المواطنين وتعاونهم مع رجال الشرطة في تنفيذ القرار الذى يستهدف سلامتهم وحمايتهم ".

ولفت وزير الداخلية، إلى أن المواطنين على علم ووعى بالأزمة التي يمر بها العالم وهذه إجراءات تطلب سلامتهم وحمايتهم من أجل أن تمر الأزمة، موضحا أن كل التقارير التي بدأن تتوارد منذ تنفيذ القرار تعكس وعى المواطن المصرى ومساعدته بالالتزام بتنفيذ القرار وكل المحافظات متماثلة لما يحدث في القاهرة وإن شاء الله يكون هناك تعاون كبير مع المواطن ونمر من هذه الفترة بشكل سلس وممتاز ".