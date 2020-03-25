وزيرة الصحة: يمنع إجراء تحليل كورونا بالمعامل الخاصة ويجب الالتزام بالمنازل

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن الشعوب التى تفشى فيها فيروس كورونا لم تلتزم شعوبها بالعزل، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بمجهود كبير فى التقصى، موضحة أن هدف مصر هو النزول بعدد الإصابات والسيطرة على انتشار الفيروس، وهدفنا من القرارات الحكومية هدفها تقليل عدد الإصابات اليومية لكى يكون لدينا قدرة على الاستيعاب، محذرة أن التفشى مهما كانت إمكانات الدول فلن تستطيع مواجهة تداعيات تفشى الفيروس.

وأضافت زايد، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، أن الخوف على كبار السن والحوامل مطالبة بتقليل الزيارات لهم والاطمئنان عليهم دائما دون مخالطة، موضحة أن الخط الساخن الآن رقم 105 يتلقى 200 شخص بلاغات المواطنين واستفساراتهم، وان الخدمة أصبحت مجانية بعد أن كانت جنيه ونصف، محذرة من قيام اى معامل خاصة بعمل تحليل كورونا، مشيرة إلى عمل 25 ألف كشف لجميع الطائرات والموانئ وتم بالفعل اكتشاف حالات إيجابية وتم التعامل معها، مؤكدة أن قرارات الحكومة تعنى "اقعد فى بيتك".