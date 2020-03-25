اليوم السابع
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وزارة الشباب تكثف من جهود الحركة الكشفية لمواجهة فيروس كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 04:35 م
وزارة الشباب تكثف من جهود الحركة الكشفية لمواجهة فيروس كورونا وزير الرياضة
كتبت ياسمين يحيى

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في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الشباب والرياضة لمجابهة فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء الجمهورية ومن خلال جميع المؤسسات والهيئات الشبابية ضمن المجهودات المبذولة من قبل أجهزة الدولة المختلفة في هذا الشأن، قام أعضاء الحركة الكشفية والارشادية بمجموعة من الإجراءات للتوعية بفيروس كورونا؛ انطلاقاً بأهمية دور الحركة الكشفية والإرشادية في خدمة وتنمية المجتمع.
 
وأفاد اتحاد الكشافة والمرشدات وزارة الشباب والرياضة بمشاركة فروع الجمعيات الكشفية في المحافظات المختلفة واللجان التنسيقية والجهات المعنية في حملات التوعية وطرق الوقاية من العدوى من خلال إعداد مجموعة من الملصقات الإعلامية للتوعية بطرق الوقاية وبثها من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، والقيام بتعقيم وأعمال النظافة ببعض مراكز الشباب في مختلف المحافظات، وتعقيم مخيم الكشافة والمرشدات بالإسماعيلية، ومحطات القطار بقنا وبعض الكنائس والمساجد بمحافظتى الدقهلية والإسماعيلية.
 
كما يقوم أعضاء الحركة الكشفية من الشباب والفتيات بالمشاركة في تعقيم مراكز التدريب والمعسكرات وبعض مراكز الشباب والمدارس والمساجد القريبة من الوحدات الكشفية، وذلك من خلال تشكيل لجان بكل محافظة للتنفيذ بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.
 
ومن جانبه، ثمن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دور الشباب والفتيات في خدمة مجتمعهم سواءً كانوا أعضاء الحركة الكشفية أو غيرهم من مجموعات الشباب المختلفة، وقيامهم بتوعية المواطنين بفيروس كورونا المستجد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وحرصهم على المشاركة في حملات التنظيف والتعقيم للمنشآت الشبابية والرياضية مع التزامهم التام بكافة الإجراءات الوقائية والسلامة وهو ما يعكس مدى الحس الوطنى الذى يتمتع به الشباب.
 
وأوضح الوزير بأنه تتم المتابعة لحظة بلحظة مع مسئولي مديريات الشباب والرياضة والهيئات الشبابية للتأكد من الانتهاء من أعمال التنظيف والتعقيم والتطهير المطلوبة للمنشآت الشبابية والرياضية، مع الالتزام التام بقرارات السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والتي أعلنها أمس وكان من ضمنها قرار إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية فى إطار تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس " كورونا" المستجد؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

وزارة الرياضة

اشرف صبحى

وزير الرياضة

مراكز الشباب

كورونا

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