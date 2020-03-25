اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 02:32 م
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نيوزويك: علاج لفيروس كورونا بالاشتراك مع الصين وجزيرة كوبا

الأربعاء، 25 مارس 2020 01:05 م
نيوزويك: علاج لفيروس كورونا بالاشتراك مع الصين وجزيرة كوبا علاج كورونا
فاطمة ياسر

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نشرت جريدة "newsweek"، عبر موقعها الرسمي، أنه قامت جزيرة كوبا  باستدعاء  فريقها الطبي حول العالم، لتوزيع دواء اعتقدوا أنه يساهم وقادر على علاج الفيروس التاجي كورونا.

وأوضحت الجريدة خلال تقريرها، أنه  تم تطوير هذا الدواء المسمى Interferon Alpha-2B Recombinant (IFNrec)،  بشكل مشترك من قبل علماء  في كوبا والصين.

وأضافت الجريدة، أن جزيرة كوبا استخدمت  لأول مرة تقنيات الإنترفيرون المتقدمة لعلاج حمى الضنك في الثمانينيات، ووجدت لاحقًا نجاحًا في استخدامها لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"  وفيروس الورم الحليمي البشري والتهاب الكبد B والتهاب الكبد C وغيرها من الأمراض.

وقال خبير التكنولوجيا الحيوية الكوبي لويس هيريرا مارتينيز ، إن استخدام Interferon Alpha-2B Recombinant "يحد من زيادة الأعداد المصابة والوفيات في المرضى الذين يصلون إلى  المراحل المتأخرة، ولذا فهذا العلاج عجيب وسريع، حيث تم وصفه من قبل الصحفيين في الجزيرة بأنة الدواء العجيب لمعالجة الفيروس التاجي كورونا.

وأكدت العديد من الدراسات الطبية، أن دواء " Interferon Alpha-2B Recombinant" لم يعتمد بعد، ولكنة أثبت فعاليته ضد الفيروسات المشابهة لكورونا، وتم اختياره مع 30 دواءً آخر لعلاج COVID-19 من قبل لجنة الصحة الوطنية الصينية، وستقوم منظمة الصحة العالمية بدراسة إنترفيرون بيتا ، مع ثلاثة أدوية أخرى ، لتحديد فعاليتها ضد الفيروس التاجي الجديد.

وهناك العديد من النصائح الموصي بها لتقليل فرص الإصابة والتعرض لفيروس كورونا، وأبرزها الاهتمام بتنظيف اليدين لمدة 20 ثانية، تجنب السلام باليدين، تجنب لمس الأشياء  والأسطح تجنبا للإصابة بالفيروس التاجي كورونا.

كوبا
كوبا

 


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