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نائب حاكم تكساس: الكثير من كبار السن يفضلون الموت على إلحاق الضرر بالاقتصاد

الأربعاء، 25 مارس 2020 02:59 م
نائب حاكم تكساس: الكثير من كبار السن يفضلون الموت على إلحاق الضرر بالاقتصاد نائب حاكم تكساس
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه فى الوقت الذى دفع فيه دونالد ترامب لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي في غضون أسابيع ، بدلاً من شهور ، ذهب نائب حاكم ولاية تكساس على قناة فوكس نيوز ليجادل بأنه يفضل الموت على رؤية تدابير الصحة العامة تضر بالاقتصاد الأمريكي، وأعرب عن اعتقاده أن "الكثير من الأجداد "في جميع أنحاء البلاد يتفقون معه.

 

وقال الملازم جوف دان باتريك، 69 عامًا، وهو جمهورى، للمذيع تاكر كارلسون "رسالتي: دعنا نعود إلى العمل، دعونا نعود إلى الحياة ، لنكن أذكياء حيال ذلك ، وأولئك منا الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا ، سنهتم بأنفسنا".. "لا تضحي بالبلاد". "لا تفعل ذلك".

 

قال باتريك إنه يخشى من أن القيود الصحية العامة لمنع فيروس كورونا يمكن أن تنهي الحياة الأمريكية كما يعرفها ، وأنه مستعد للمخاطرة بالموت لحماية الاقتصاد لأحفاده.

 

وقال "أنت تعرف يا تاكر، لم يتصل بي أحد ليقول لي كمواطن مسن ، هل أنت على استعداد للتخلى على فرصة بقائك مقابل الحفاظ على أمريكا التي يحبها جميع الأمريكيين لأطفالك وأحفادك؟ " وأكد "وإذا كان هذا هو الثمن ، فأنا موافق."

 

وأضاف "هذا لا يجعلني نبيلا أو شجاعا أو أي شيء من هذا القبيل". "أعتقد فقط أن هناك الكثير من الأجداد في هذا البلد مثلي".

 

وفي إحاطة البيت الأبيض حول الفيروس التاجي ، قالت منسقة الاستجابة للفيروس التاجي في الإدارة ، الدكتورة ديبورا بيركس، إن البيانات الناشئة من أوروبا تشير إلى أن 99٪ من الوفيات الناجمة عن الفيروس كانت من الأشخاص فوق سن الخمسين ، وأن العديد منهم كانوا يعانون من حالات سابقة. وقال بيركس إن ذلك "لا يغير الحاجة إلى حماية المسنين".

 

وقال ترامب الذى أثار مخاوف بشأن الضرر الذي تلحقه إجراءات الوقاية من الفيروس التاجي بالاقتصاد الأمريكي ، إنه حريص على إعادة البلاد إلى وضعها الطبيعي في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية قد تؤدي إلى المزيد من الوفيات، من خلال الانتحار، أكثر من الجائحة العالمية.

 


كورونا

تفشى كورونا

وباء كورونا

ترامب

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