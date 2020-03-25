موسكو: شفاء 14 مريضا بـ"كورونا" وإصابة 290 جميعهم من قدموا دول أوروبية

ارتفع عدد المصابين بفيروس "كورونا المستجد" في العاصمة الروسية "موسكو" إلى 290 شخصا، فيما تم ارتفع عدد من تم شفاؤهم من المرض إلى 14 شخصا.
وأكدت نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الأربعاء، أن جميع المرضى قدموا من دول أوروبية .. مشيرة إلى أن جميع المرضى الذين يحتاجون إلى البقاء تحت الإشراف الطبي تلقوا الرعاية اللازمة.
وأعلن مقر عمليات العاصمة الروسية لرصد ومراقبة الوضع مع فيروس "كورونا المستجد"، يوم أمس الثلاثاء أنه تأكد إصابة 28 شخصا بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات بموسكو إلى 290 حالة.
أعرب السفير الروسى لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، اليوم الأربعاء، عن استعداد بلاده لمساعدة أمريكا فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، إذا لزم الأمر.
وجاء في بيان أصدرته السفارة الروسية في واشنطن على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي- وفق ما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- أن "أجهزة الاختبار الخاصة بنا أظهرت جودتها العالية في الصين و إيران وتم تسليمها إلى إيطاليا".
وأضاف البيان "ينبغي على الأمريكيين العاديين أن يعرفوا أن روسيا ستكون مستعدة لمساعدة الولايات المتحدة، إذا لزم الأمر".
وأعلن مرصد جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بلغت مساء أمس الثلاثاء 53 ألفا و600 حالة، والوفيات 703 شخصا.
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