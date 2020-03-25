موسكو: شفاء 14 مريضا بـ"كورونا" وإصابة 290 جميعهم من قدموا دول أوروبية

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ارتفع عدد المصابين بفيروس "كورونا المستجد" في العاصمة الروسية "موسكو" إلى 290 شخصا، فيما تم ارتفع عدد من تم شفاؤهم من المرض إلى 14 شخصا.

وأكدت نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الأربعاء، أن جميع المرضى قدموا من دول أوروبية .. مشيرة إلى أن جميع المرضى الذين يحتاجون إلى البقاء تحت الإشراف الطبي تلقوا الرعاية اللازمة.

وأعلن مقر عمليات العاصمة الروسية لرصد ومراقبة الوضع مع فيروس "كورونا المستجد"، يوم أمس الثلاثاء أنه تأكد إصابة 28 شخصا بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات بموسكو إلى 290 حالة.