اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 07:00 م
خالد صلاح
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مقتل وإصابة 33 شخصًا جراء هجوم إرهابى فى العاصمة الأفغانية كابل

الأربعاء، 25 مارس 2020 06:05 م
مقتل وإصابة 33 شخصًا جراء هجوم إرهابى فى العاصمة الأفغانية كابل انفجار _ صورة أرشيفية
كابل أ ش أ

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أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، مقتل 25 شخصًا وإصابة 8 آخرين إثر هجوم نفذه عنصر تابع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى العاصمة كابل اليوم الاربعاء.

وأوضحت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم أن الهجوم وقع داخل منزل لطائفة السيخ الدينية فى كابل، حيث احتجز المسلح عددًا منهم كرهائن لساعات قبل أن تقوم القوات الخاصة الأفغانية بالتعاون مع القوات الدولية بتطهير المبنى.

وأضافت الشبكة أن القوات الأفغانية أنقذت 80 شخصًا على الأقل كانوا محبوسين داخل المنزل، مشيرة إلى أن من بين القتلى طفل واحد على الأقل، وأكدت الشبكة أن تنظيم "داعش" الإرهابى أعلن مسؤوليته عن الهجوم.

 


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