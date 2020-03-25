اليوم السابع
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مسابقة رسم للطلاب الوافدين بالتعليم العالى لتشجيعهم على التواجد بالمنزل

الأربعاء، 25 مارس 2020 01:27 م
مسابقة رسم للطلاب الوافدين بالتعليم العالى لتشجيعهم على التواجد بالمنزل مسابقة رسم للطلاب الوافدين بالتعليم العالى لتشجيعهم على التواجد بالمنزل
كتب محمد صبحى

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أطلقت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، مبادرة جديدة لدعم الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، وتشجيعهم على الجلوس بالمنازل ومقرات الإقامة خلال فترة تعليق الدراسة بالجامعات، حيث نشرت صفحة الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك دعوة للطلاب الوافدين والدارسين فى مصر ضمن مبادرة ادرس فى مصر تحت رعاية الدكتور رشا كمال، القائم بأعمال الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى.
 
وقالت وزارة التعليم العالى فى المنشور " الجلوس بالمنزل لا يعنى الحبس وانما حماية للطلاب وغيرهم ، متابعة فى رسالتها للطلاب الوافدين  إنت عندك طاقة وإمكانيات مش عند أي حد وكمان عندك أفكار تفوق أي حد عبر عنها برسمك وأدخل مسابقة الرسم اللي عملناها لك برسمك عبر عن اللي في نفسك"
 
وتتضمن المبادرة عرض الرسومات  على  الصفحة والرسم وصاحب أعلي تصويت سبفوز  بجوائز عينية قيمة، على أن يكون أخر ميعاد لإرسال الرسومات هيكون 31 مارس  الساعة 2 ظهرا  وأخر ميعاد للتصويت يوم 2 أبريل  الساعة 2 ظهرا . 
 
وحددت المسابقة الموضوعات  المقترحة للمسابقة والرسم وهى :عيد الأم – كورونا غير شكل العالم – ألام وأحلام الشعوب"
 
واختتمت المنشور بهاشتاج #إحنا_معاك_وإنت_في_بيتك #خليك_في_بيتك_خليك_في_أمان.
 
الدكتورة رشا كمال القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى، إن العملية التعليمية بالنسبة للطلاب الوافدين تسير بشكل جيد وانتظام كامل مؤكدة إتاحة كافة المقررات الدراسية للطلاب اون لاين ووجود تفاعل تم مع الطلاب داخل مقرات الإقامة الخاصة بهم وذلك خلال فترة تعليق الدراسة فى ضوء القرار الرئاسى المتخذ ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.
 
 
وأضافت الدكتورة رشا كمال فى تصريح خاص ل" اليوم السابع " أن هناك تنسيق كامل بين قطاع شئون الطلاب الوافدين والجامعات المصرية لمتابعة ملف الطلاب الوافدين والوقوف على اى مشاكل قد تواجههم والعمل على حلها فورا .
 
وأشارت رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين  إلى أنه تنسق أيضا مع المستشارين الثقافين بالسفارات المختلفة لمتابعة ملف الطلاب الوافدين فى مصر .
 
 

مسابقة رسم للطلاب الوافدين بالتعليم العالى لتشجيعهم على التواجد بالمنزل (1)
مسابقة رسم للطلاب الوافدين بالتعليم العالى لتشجيعهم على التواجد بالمنزل (1)

مسابقة رسم للطلاب الوافدين بالتعليم العالى لتشجيعهم على التواجد بالمنزل (2)
مسابقة رسم للطلاب الوافدين بالتعليم العالى لتشجيعهم على التواجد بالمنزل (2)


 

 


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