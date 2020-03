مدير الصحة العالمية يوجه رسالة لشاب بريطاني مصاب بكورونا: ابق قويا

وجه مدير منظمة الصحة العالمية أدهانوم تيدروس التحية إلى الشاب مارك ماكلورج، المصاب بفيروس كورونا، الذى يتلقى العلاج بأحد المستشفيات بالمملكة المتحدة.

وقال أدهانوم تيدروس موجها كلامه إلى الشاب مارك ماكلورج، عبر حسابه بموقع تويتر قائلاً: "ابق قويا.. ! صلواتنا معك.. نشكرك على بذل جهد في هذه اللحظة الصعبة لإرسال رسالة إلى العالم حول مدى خطورة فيروس كورونا ، وتذكيرنا بأهمية اتباع النصائح التالية للحفاظ على أنفسنا ، وأيضًا العاملين في مجال الصحة في أمان".

Stay strong @Mark_McClurg! Our prayers are with you. Thank you for making an effort in such a difficult moment to send a message to the 🌍 about how dangerous #coronavirus can be & reminding us of the importance of following advice to keep ourselves, but also #healthworkers, safe https://t.co/iCAXog7iW3