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مدير الصحة العالمية يوجه رسالة لشاب بريطاني مصاب بكورونا: ابق قويا

الأربعاء، 25 مارس 2020 10:30 م
مدير الصحة العالمية يوجه رسالة لشاب بريطاني مصاب بكورونا: ابق قويا مدير منظمة الصحة العالمية أدهانوم تيدروس
كتب هيثم سلامة

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وجه مدير منظمة الصحة العالمية أدهانوم تيدروس التحية إلى الشاب مارك ماكلورج، المصاب بفيروس كورونا، الذى يتلقى العلاج بأحد المستشفيات بالمملكة المتحدة.

وقال أدهانوم تيدروس موجها كلامه إلى الشاب مارك ماكلورج، عبر حسابه بموقع تويتر قائلاً: "ابق قويا.. ! صلواتنا معك.. نشكرك على بذل جهد في هذه اللحظة الصعبة لإرسال رسالة إلى العالم حول مدى خطورة فيروس كورونا ، وتذكيرنا بأهمية اتباع النصائح التالية للحفاظ على أنفسنا ، وأيضًا العاملين في مجال الصحة في أمان".

 

 

وقال مارك ماكلورج، شاب من إيرلندا، عبر حسابه بموقع تويتر:" لدي فيروس كورونا لقد قضيت الأسبوع الماضي أقاتل من أجل حياتي في وحدة العناية المركزة. أردت مشاركة فيديو حول مدى خطورة هذا. هل يمكنك مساعدتي نشره.. يجب علينا حماية طاقم خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة ".

 

مدير منظمة الصحة العالمية أدهانوم تيدروس
مدير منظمة الصحة العالمية أدهانوم تيدروس

وكان غرد في رسالة من قبل حول إصابته بفيروس كورونا :"أصيبت بفيروس كورونا. لكنني مندهش للغاية من العمل الشاق الذي قام به فريق وحدة العناية المركزة في أولستر. لقد أنقذوا حياتي. سأعود إلى الجناح الآن. نحتاج أن نقدر ونظهر لموظفي NHS مدى امتناننا لهم حقًا.

وكشفت منظمة الصحة العالمية، أن آخر إحصائيات صدرت خلال اليوم الثلاثاء الموافق 25 مارس عن فيروس كورونا، تؤكد إصابة 413467 ألف حالة، ووفاة 18433 ألفا على مستوى العالم، كما وصل الفيروس إلى 196دولة فى العالم.

وقالت المنظمة، أما الإحصائيات فى منطقة شرق المتوسط، وشمال أفريقيا فقط، فتبلغ الإصابات المؤكدة 32251 ألف إصابة، وإجمالى الوفيات 2157 وفاة.

وكان الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، قد أعلن خلال مؤتمر صحفى فى جنيف عن فيروس كورونا، أن الوباء تسارع على مدار الأسبوعين الماضيين، وبينما يمثل فيروس كورونا COVID-19 تهديدًا للناس فى كل مكان، فإن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الخطر الذى يشكله الفيروس على الأشخاص المتأثرين بالفعل بالأزمة.

 

 

 

 


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