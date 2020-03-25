اليوم السابع
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محافظ القليوبية يتابع قرار غلق المحال بأول أيام الحظر

الأربعاء، 25 مارس 2020 08:15 م
محافظ القليوبية يتابع قرار غلق المحال بأول أيام الحظر محافظ يتابع غلق المحال المخالفة ببنها وكفر شكر
القليوبية إبراهيم سالم

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أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، جولة ميدانية بمدينتي بنها وكفر شكر، للاطمئنان على حالة النظافة والإشغالات وعدم وجود أي تجمعات أو أسواق عشوائية أو مخالفات لقرارات رئيس مجلس الوزراء أمس بخصوص الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، والتي من بينها إغلاق لجميع المقاهي والكافيهات والملاهي والنوادي الليلية غلقًا كليًا طوال مدة الحظر والتي بدأت من اليوم وتستمر لمدة أسبوعين.

وقام الهجان، بجولة ميدانية بشوارع المدينتين وأسفرت عن تحرير 20 محضرًا لعدد من الكافيهات والنوادي لعدم التزامهم بقرار الغلق الكلي، كما ناشد جميع المواطنين  بضرورة عدم التهاون واتخاذ كل التدابير الاحترازية والتعاون مع أجهزة الدولة ومواصلة أعمال التأهب والاستعداد وحشد الطاقات لمواجهة فيروس كورونا، مشددًا على تكثيف حملات المتابعة والتفتيش بجميع المراكز مع توعية المواطنين لضمان تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء  بغلق المطاعم والمقاهي والكافتيريات والكافيهات وفض أي تجمعات.

وأكد أن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم لتنفيذ تكليفات الدولة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا موجهًا جميع الأجهزة التنفيذية لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين بهدف إحكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة في الشوارع وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

واتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التى تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


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