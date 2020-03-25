متحدث الوزراء: إعفاء الموظفين المقيمين خارج القاهرة من الحضور لمقر عملهم

كتب أحمد عبد الرحمن

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تقرر إعفاء الموظفين المقيمين خارج القاهرة من الحضور لمقر عملهم مع استمرار حقوقهم كاملة، موضحًا أنه صدر توجيهًا من رئيس الوزراء للمصالح الحكومية بضرورة تقليل أعداد العاملين للوصول للحد الأدنى منها إعطاء أولوية للمحافظات النائية إعفائهم من الحضور.



وذكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، عبر التليفزيون المصرى، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن ذلك يكون بالتنسيق مع الجهة التى يعملون بها، لافتًا إلى أن القرار يهدف لتقليل التحرك بين المحافظات والمدن المختلفة.



وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن هناك إغلاقًا تامًا للمطاعم عن استقبال الجمهور اعتبارًا من اليوم مع إتاحة خدمة التوصيل من 6 صباحًا إلى 7 مساءً، مضيفًا أن رقم بوابة الشكاوى الحكومية هو 16528.



وعن إقامة الأسواق ببعض القرى، شدد على ضرورة تغيير هذه السلوكيات المجتمعية ويجب على المحافظين التحرك بناءً على التعليمات بمنع إقامة الأسواق.