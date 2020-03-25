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فيديو.. وزير الداخلية: المواطنون على علم بالأزمة عالميًا ونثق بوعى المصريين

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:14 م
فيديو.. وزير الداخلية: المواطنون على علم بالأزمة عالميًا ونثق بوعى المصريين اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب أحمد عرفة

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قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إن وزارة الداخلية بدأت تنفذ قرار وتوجيهات القيادة السياسية المتمثلة فى قرارات رئيس مجلس الوزراء، بفرض قيد التحرك خلال التوقيتات المحددة التى جرى الإعلان عنها، ووجهنا بتنفيذ قرار قيد التحرك بكل حسم ومساعدة المواطنين فى حالة الطوارئ مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والفورية ضد المخالفين لكونهم يضرون بسلامتهم وسلامة  المجتمع المحيط بهم.

وأضاف وزير الداخلية، خلال حواره مع قناة إكسترا نيوز: "نحن على ثقة بوعى المواطنين وتعاونهم مع رجال الشرطة فى تنفيذ القرار الذى يستهدف سلامتهم وحمايتهم".

ولفت وزير الداخلية، إلى أن المواطنين على علم ووعى بالأزمة التى يمر بها العالم وهذه إجراءات تطلب سلامتهم وحمايتهم من أجل أن تمر الأزمة، موضحًا أن كل التقارير التى بدأت تتوارد منذ تنفيذ القرار تعكس وعى المواطن المصرى ومساعدته بالالتزام بتنفيذ القرار وكل المحافظات متماثلة لما يحدث فى القاهرة، وإن شاء الله يكون هناك تعاون كبير مع المواطن ونمر من هذه الفترة بشكل سلس وممتاز".

وشهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة التزامًا تامًا من المواطنين فى أول أيام تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجول والمرور فى الميادين والطرق العامة والرئيسية، وإغلاقًا تامًا للمحال التجارية والمولات، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم، لمجابهة تداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

كما تفقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الأكمنة وانتشار قوات الشرطة المكلفة بتنفيذ قرار حظر تحرك المواطنين، مشددًا على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإحكام الرقابة الجادة والتنفيذ الفعال لقرار حظر التحرك.

ويستمر حظر تجول الحركة حتى السادسة صباح غدٍ الخميس، والذى جرى تطبيقه بدءًا من اليوم ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ولحماية المصريين من أية أخطار قد يتعرضون لها.


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حظر التجول

اللواء محمود توفيق

كورونا

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