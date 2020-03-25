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فيديو .. معجزة الصين من كورونا .. كيف حدثت ؟

الأربعاء، 25 مارس 2020 01:03 ص
فيديو .. معجزة الصين من كورونا .. كيف حدثت ؟ كورونا
كتب تامر إسماعيل صالح

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فى 25 يناير مطلع العام الجارى أعلنت السلطات الصينية حجز 56 مليون مواطنا فى مدينة هوباى وعزلهم تماما عن العالم.
 
كانت أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا تزداد يوميا بالآلاف بصورة مفزعة، وقف العالم ينظر إلى بكين بعين الشفقة مرة وبعين اللوم مرات.. كونها مركز الوباء المنتظر. 
 
لم يتوقع أحد أن يأتى اليوم الذى سيخلع فيه أطباء مستشفيات ووهان كماماتهم ويرقصون احتفالا بخروج آخر مريض بالفيروس الذى بدأ ينتشر بعنف أشد فى دول أخرى كإيطاليا وأمريكا وبريطانيا وإسبانيا وإيران
ينهار العالم أمام الفيروس وتقف الصين تحتفل بالانتصار
فكيف حدث ذلك؟
 
في هذا التقرير نستعرض اليوم السابع الأساليب والأدوات التي اتبعتها الصين لتتحول من بؤره لنشر الفيروس لأول دوله تنجو منه .
 

معجزة الصين

كورونا

كورونا نيوز

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