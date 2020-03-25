فيديو..الجيش الليبى يتصدى لهجوم الميليشيات على قاعدة الوطية وتحتجز مرتزق سورى

كتب: أحمد جمعة

تصدت قوات الجيش الليبى لهجوم كبير شنته الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية على قاعدة الوطية الجوية، وكبدت المسلحين خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وتمكنت قوات الجيش الليبى من إلقاء القبض على عدد من المرتزقة السوريين في محور عين زارة جنوب طرابلس، فضلا عن تصفية ثلاثة قتلى من المرتزقة الذين نقلتهم تركيا لليبيا.

إلى ذلك، قال مصدر عسكرى ليبى لـ"اليوم السابع" إن أرتال عسكرية من مدينة الزنتان تابعة للجيش الليبى خرجت لتقديم الدعم للقوات المسلحة الليبية في محيط قاعدة الوطية.

كان الجيش الليبي قد أعلن مساء الثلاثاء، أن قواته أسقطت طائرة تركية مسيرة، حاولت الإغارة على وحداته العسكرية المتمركزة في الجفرة، جنوب البلاد.

وتجدّدت الاشتباكات المسلحة بين القوات المسلحة الليبية والمليشيات التابعة لحكومة الوفاق في المحاور الجنوبية للعاصمة طرابلس، طوال يوم الثلاثاء، رغم تعهد الطرفين بوقف إطلاق النار لمواجهة فيروس كورونا.

وشهدت محاور صلاح الدين وعين زارة مواجهات عنيفة بين الطرفين استخدمت فيها المدفعية الثقيلة، حيث أكد الجيش في بياناته، أنه يتقدم بشكل كبير في محور عين زارة بعد انهيار قوات الوفاق وتراجعها إلى الوراء، وسط أنباء عن خروج السجناء من سجن الرويمي، بعد اقتراب الاشتباكات منه وسقوط قذائف في محيطه.