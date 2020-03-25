اليوم السابع
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عناصر مسلحة فى "دونيتسك " بأوكرانيا تمنع مرور بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبى

الأربعاء، 25 مارس 2020 10:42 ص
عناصر مسلحة فى "دونيتسك " بأوكرانيا تمنع مرور بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبى سيار اسعاف فى روسيا
كتبت: هناء أبو العز

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أصدر الاتحاد الأوروبى، بيانًا صباح اليوم أعلن  فيه، منع أعضاء التشكيلات المسلحة عند نقاط التفتيش في منطقتي دونيتسك ولوهانسك في أوكرانيا مرور دوريات بعثة المراقبة الخاصة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من وإلى المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة. 
 
بالإضافة إلى ذلك ، تواجه وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية واللجنة الدولية للصليب الأحمر صعوبات في الوصول إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة الأوكرانية.
 
 وأشار الاتحاد فى بيانه أن من الأهمية بمكان أن تسمح روسيا وتشكيلاتها المسلحة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا SMM ، ووكالات الأمم المتحدة ، والمنظمات غير الحكومية ، حرية التنقل للجنة الدولية عبر خط الاتصال.
 
وتماشياً مع تفويضها ، يجب أن يكون لدى SMM وصول آمن ومأمون ودون عوائق في جميع أنحاء أوكرانيا ، بما في ذلك أجزاء من منطقتي دونيتسك ولوهانسك بشكل مؤقت خارج سيطرة الحكومة.
 
وأكد الاتحاد أن وصول المنظمة دون عوائق من وإلى المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة أمرًا ضروريًا لتوفير معلومات موثوقة حول التطورات على الأرض ، كما هو منصوص عليه في اتفاقيات مينسك ، وتمكينها من تنفيذ تفويضها في جميع أنحاء البلاد. 
 
وقامت SMM بتكييف أنشطة المراقبة الخاصة بها استجابة لتفشي COVID-19 العالمي ، لضمان استمرار السلامة للجميع.
وفي الظروف الحالية ، من الضروري أكثر أن يستمر تقديم المساعدات الإنسانية للناس في هذه المناطق، و يجب أن تتاح لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية واللجنة الدولية للصليب الأحمر الوصول دون عوائق إلى المحتاجين في جميع أنحاء منطقة دونباس.
 
وحدثت مجموعة من التطورات الهامة في الآونة الأخيرة في مجموعة الاتصال الثلاثية ، مثل المناقشات حول تبادل المعتقلين وتحديد مناطق جديدة لفك الارتباط،  يجب على روسيا ألا تعرض هذه الروح البناءة للخطر من خلال وضع قيود جديدة، وفقًا لبيان الاتحاد الأوروبى.
 
واختتم الاتحاد بيانه قائلًا: لا يزال الاتحاد الأوروبي ثابتًا في دعمه لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية ، وتنفيذ اتفاقيات مينسك ، وعمل تنسيق نورماندي ومجموعة الاتصال الثلاثية لتحقيق حل سياسي مستدام وسلمي للصراع.
 
 

الاتحاد الأوروبى

أوكرانيا

روسيا

كورونا

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