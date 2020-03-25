طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الأربعاء، بالقاهرة الكبرى طقسًا لطيفًا نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة صباحًا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضًا طقسًا لطيفًا نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة صباحًا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة صباحًا، وأمطار خفيفة إلى مناطق متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.



وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسًا لطيفًا نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة صباحًا، والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارًا بارد ليلاً، والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلاً والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة .



وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجات، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجات، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجات، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجات، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة.



وشهد أمس الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقسًا معتدلًا نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة صباحًا والرياح معتدلة، كما شهد الوجه البحرى أيضًا طقسًا معتدلاً نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة صباحًا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، ساد طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة صباحًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.



وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، شهدت طقسًا لطيفًا نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة صباحًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارًا بارد ليلاً، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلاً وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وشهد جنوب الصعيد طقسًا حارًا نهارًا لطيف ليلاً، والرياح معتدلة .