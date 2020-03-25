اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 08:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

الأربعاء، 25 مارس 2020 08:00 ص
طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة الطقس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الأربعاء، بالقاهرة الكبرى طقسًا لطيفًا نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة صباحًا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضًا طقسًا لطيفًا نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة صباحًا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة صباحًا، وأمطار خفيفة إلى مناطق متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسًا لطيفًا نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة صباحًا، والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارًا بارد ليلاً، والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلاً والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجات، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجات، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجات، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجات، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة.

وشهد أمس الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقسًا معتدلًا نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة صباحًا والرياح معتدلة، كما شهد الوجه البحرى أيضًا طقسًا معتدلاً نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة صباحًا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، ساد طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة صباحًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، شهدت طقسًا لطيفًا نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة صباحًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارًا بارد ليلاً، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلاً وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وشهد جنوب الصعيد طقسًا حارًا نهارًا لطيف ليلاً، والرياح معتدلة .


الارصاد

الطقس

حاله الطقس

حاله الجو

الجو

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار

اخبار عاجلة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: غدا طقس لطيف وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 24 درجة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:01 ص

الأرصاد: شبورة على أغلب الأنحاء وانخفاض بالحرارة والصغرى بالقاهرة 16 درجة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:00 ص

رياح مثيرة للرمال والأتربة تضرب المحافظات وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة.. الأرصاد: الارتفاع وصل اليوم 8 درجات بالقاهرة.. توقعات بانكسارها الثلاثاء والأربعاء وتعاود ارتفاعها الخميس.. ونصائح بعدم تخفيف الملابس

الإثنين، 23 مارس 2020 03:30 م

الأرصاد: غدا طقس معتدل وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 26 درحة

الإثنين، 23 مارس 2020 12:25 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

الصحة تحذر المواطنين فوق الـ60 عاما من التواجد بأماكن مزدحمة منعا لعدوى كورونا

الصحة تحذر المواطنين فوق الـ60 عاما من التواجد بأماكن مزدحمة منعا لعدوى كورونا

3 أسباب دفعت الصين للنجاح فى التغلب على كورونا.. تعرف عليها

3 أسباب دفعت الصين للنجاح فى التغلب على كورونا.. تعرف عليها

التنمية المحلية: تأجيل المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف الوزارة بسبب كورونا

التنمية المحلية: تأجيل المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف الوزارة بسبب كورونا

الحبس عقوبة مقاومة رجال الضبط وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم

الحبس عقوبة مقاومة رجال الضبط وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم

بعد منع التكدسات بالمصالح الحكومية.. إزاى تستخرج شهادة ميلاد من البيت؟

بعد منع التكدسات بالمصالح الحكومية.. إزاى تستخرج شهادة ميلاد من البيت؟

السكة الحديد تجرى تعديلات بمواعيد القطارات اليوم وتلغى 50%؜ من رحلاتها

السكة الحديد تجرى تعديلات بمواعيد القطارات اليوم وتلغى 50%؜ من رحلاتها

قانون البناء يراعى احتياجات ذوى الإعاقة فى تجهيزات المبانى.. اعرف التفاصيل

قانون البناء يراعى احتياجات ذوى الإعاقة فى تجهيزات المبانى.. اعرف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة