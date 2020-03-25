اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 02:50 م
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ضبط 17 مخبز لانتاجها خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات بالبحيرة

الأربعاء، 25 مارس 2020 02:19 م
ضبط 17 مخبز لانتاجها خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات بالبحيرة مخابز - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بمحافظة البحيرة بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية حملة مفاجئه على المخابز لمتابعة مدى التزامها بالشروط والمواصفات وكذلك لمواجهة تهريب الدقيق المدعم الى السوق السوداء لكسب أرباح غير مشروعة.
 
وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 17 مخبز بمركز دمنهور لانتاجهم خبز  ناقص الوزن ومخالف للمواصفات،وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .
 
أشرف على الحملة التموينية المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين  وسمير البلكيمى مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين.
 
ومن جانبه وجه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات  التموينية على المخابز البلدية والاسواق والمخابز للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية و إنتاجهم خبز مطابق للمواصفات والاوزان ولضمان وصول الدعم لمستحقيه وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.
 
كما قامت مديرية التموين بالبحيرة بشن حملات تموينية مكبرة على المخابز والاسواق بمركزي الدلنجات وكوم حماده حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير 43 محضر تمويني عبارة عن تحرير عدد 16 محضر بمركز الدلنجات منهم 6 محاضر اثبات حالة للمخابز  وتصرف في 54 شيكارة دقيق زنة 50كيلو و عدد 10 محاضر للأسواق منها ضبط سلع مجهولة المصدر عبارة عن عدد 1116 عبوة شاي  وعدد  16 عبوة بويات منتهية الصلاحية 
 
كما تم  تحرير 22 محضر للمخابز بمركز كوم حماده عبارة عن 19 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - محضر تصرف في 7 شكائر دقيق بلدي مدعم،كما تم تحرير 5 محاضر لحوم بمركز كوم حماده حيث تم ضبط كميه تقدر ب 20 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


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