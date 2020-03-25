اليوم السابع
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ضبط عامل بحوزته 30 لفافة من مخدر الأفيون قبل ترويجها بدائرة قسم ثان سوهاج

الأربعاء، 25 مارس 2020 01:54 م
ضبط عامل بحوزته 30 لفافة من مخدر الأفيون قبل ترويجها بدائرة قسم ثان سوهاج أفيون - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان سوهاج ، برئاسة المقد أحمد المولد رئيس المباحث ، من ضبط عامل بدائرة القسم أثناء قيامه بمحاولة ترويج كمية من مخدر الأفيون ، بإجمالى 30 لفافة ، متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاوله نشاطه الإجرامى.

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج ، يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات ، مفادها قيام عامل بترويج مخدر الأفيون ، وذلك بدائرة القسم ، والتردد على بعض الأماكن لترويج المواد المخدرة .

وعلى الفور وبعرض المعلومات على اللواء عبدالحميد أبوموسى ، قرر سرعة ضبط المتحرى عنه متلبسا بالحرز والحيازة وتشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث القسم .

تم تشكيل فريق البحث برئاسة المقدم أحمد المولد ، وأسفرت الجهود أن المتحرى عنه يدعى " عبد الله ع ا ع " 32 سنة ، عامل والسابق اتهامه فى " 5 " قضايا أخرهم قضية إتجار " بالمخدرات " ، تم تنفيذ عدد من الأكمنه الثابتة والمتحركة ، أسفرت إحداها عن ضبط المتهم وبحوزته " 30 " لفافة لجوهر الأفيون المخدر مبلغ " 1000 " جنيه وهاتف محمول ، بمواجهة المتهم أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول للإتصال بعملائه والمبلغ المالى من حصيلة البيع ، تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

جاءت عملية الضبط فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، بالرقى بمستوى المنظومة الأمنية وتكثيف التواجد الأمنى والمتضمنة فى أحد عناصرها استهداف العناصر الإجرامية ومتجرى وحائزى المواد المخدرة والمخلين بقواعد الأمن العام للارتقاء بمعدل الأداء الأمنى والذى يعد ثمرة الجهود المبذولة فى شتى مجالات الأمن العام.

 

 


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