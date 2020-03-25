اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 01:15 م
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لإنتظار وسائل المواصلات..

صور.. محافظ الأقصر : اصلاح كوبرى مصطفى كامل وتوفير مقاعد ومظلات للمواطنين

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:50 م
صور.. محافظ الأقصر : اصلاح كوبرى مصطفى كامل وتوفير مقاعد ومظلات للمواطنين جولة محافظ الأقصر لمتابعة العمل بالشوارع
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية فى حى وسط وشرق مدينة الأقصر، حيث شملت الجولة المرور على كوبرى المشاة أعلى السكة الحديد، وكوبرى مصطفى كامل "القراريش"، وذلك فى اطار المتابعة الميدانية المستمرة لكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وخلال الجولة، وجه المحافظ تعليماته بإصلاح كوبرى مصطفى كامل وإجراء أعمال الترميمات به تمهيداً لإستخدامه من قبل المواطنين، وترميم الأسوار وإصلاحها وطلائها والإهتمام بمستوى النظافة.

وخلال الجولة وجه المستشار مصطفى ألهم، بضرورة عمل مقاعد ومظلات للمواطنين أثناء إنتظار وسائل المواصلات ناحية كوبرى المشاة أعلى السكة الحديد بجوار موقف سيارات الأقاليم، وتم إستكمال أعمال طلاء الأسوار فى هذه المنطقة، كما إلتقى محافظ الأقصر خلال جولته بالمواطنين، مؤكداً على ضرورة الإهتمام بمستوى النظافة وعدم إلقاء القمامة فى الشوارع حفاظاً على الصحة العامة والمظهر الحضارى اللائق بالمدينة.

ورافق محافظ الأقصر خلال جولته كلا من المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل والمشرف على المشروعات بالمحافظة، وحسام العمدة رئيس حى شرق الأقصر، حيث واصلت محافظة الأقصر أعمال التعقيم والتطهير لكافة المنشآت والمواقع الحيوية بنطاق المدينة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتأكيد على النظافة العامة، وتنفيذ حملات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات بمدينة الأقصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وقام رجال مجلس مدينة الأقصر على مدار الساعات الماضية بأعمال التعقيم والتطهير الشاملة للمعديات النهرية الثلاثة التى تنقل مئات الأهالى والموظفين والسيدات والأطفال بصورة يومية بين مدينة الأقصر شرقاً ومدينة القرنة بالبر الغربى، وذلك لحماية المواطنين من إنتشار "فيروس كورونا".

وكان قد نفذ مجلس مدينة الأقصر، برئاسة العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، عدة حملات عن طريق إدارة المتابعة الميدانية تحت إشراف أحمد عبد الصبور مدير الإدارة، لرش وتعقيم عدد من المناطق والمنشآت الحكومية والأمنية والتي استهدفت اليوم إدارة شرطة المرافق وحملة المعدات بمدينة الأقصر، بالإضافة إلى رش وتعقيم الشوارع بالماء والكلور عن طريق سيارات الرش، باستخدام مطهرات ومواتير رش مخصصة لذلك، وفى سياق متصل قامت أيضا إدارة الشركة الوطنية للمراسى وخدمات السفن بتطهير وتعقيم مرسى وزارة السياحة  بالأقصر، تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات العميد أيمن الشريف رئيس المدينة.

المحافظ يلتقى بالمواطنين خلال الجولات
المحافظ يلتقى بالمواطنين خلال الجولات

 

جانب من جولة المحافظ فى الشوارع
جانب من جولة المحافظ فى الشوارع

 

جانب من جولة المحافظ لمتابعة النظافة
جانب من جولة المحافظ لمتابعة النظافة

 

جولة محافظ الاقصر على كوبرى المشاة
جولة محافظ الاقصر على كوبرى المشاة

 

محافظ الأقصر يقود جولة بالشوارع لمتابعة خدمات المواطنين
محافظ الأقصر يقود جولة بالشوارع لمتابعة خدمات المواطنين

 


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