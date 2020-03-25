صور.. زحام على محطات مترو الأنفاق قبل ساعة من تطبيق حظر التجوال

كتب على عبد الرحمن

شهدت عدد من محطات مترو الأنفاق تكدس عدد من الركاب على المحطات قبل ساعة من تطبيق حظر التجوال المقرر له اليوم الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالى.

يأتي ذلك في الوقت الذى أكدت فيه شركة المترو تعديل مواعيد قطارات الخطوط الثلاثة بداية من اليوم الأربعاء، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بفرض حظر التجوال، وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تعديل جداول التشغيل لتكون مواعيد قيام ووصول آخر قطارات اليوم من المحطات الانتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية بالخطوط الثلاثة كالتالى:-

(الخط الأول ): قيام آخر قطار من محطة حلوان الساعة 5 مساء ليصل المرج الجديدة الساعة 6.35 مساء وقيام آخر قطار من محطة المرج الجديدة الساعة 5,20 مساء ليصل محطة حلوان الساعة 6,45 مساء.

(الخط الثاني ): يكون قيام آخر قطار من محطة شبرا الخيمة 5,30 مساء ليصل محطة المنيب الساعة 6,25 مساء وقيام آخر قطار من محطة المنيب الساعة 5,30 مساء ليصل إلى محطة شبرا الخيمة الساعة 6,20 مساء.

( الخط الثالث ): قيام آخر قطار من نادى الشمس الساعة 5,20 مساء ليصل محطة العتبة 5,45 مساء ليقوم من محطة العتبة الساعة 6 مساء ليصل محطة نادى الشمس 6,25 مساء، علي أن يبدأ التشغيل بدءاً من صباح يوم الغد الخميس 26/3/2020 فى الساعة السادسة صباحاً.

وأكدت شركة المترو أن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة منتظمة حاليًا وتعمل بشكل طبيعى، وأنها سوف يستمر تشغيلها حتى الساعة السادسة مساءً.



تكدس الركاب على محطات المترو