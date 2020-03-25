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صور.. حملات تفتيشية على الصيدليات ومصانع المنظفات والمواد الكيميائية فى الشرقية

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:41 ص
صور.. حملات تفتيشية على الصيدليات ومصانع المنظفات والمواد الكيميائية فى الشرقية حملات تموينية على المحلات والمصانع والصيدليات بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكدت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية،أن هناك تنسيق بين جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين لتكثيف الحملات الرقابية على الصيدليات والمصانع والمحال التجارية،وأماكن تصنيع وبيع المنظفات والمطهرات للتأكد من توافر الاشتراطات البيئية والصحية، وغلق المنشآت المخالفة والضرب بيد من حديد على التجار المخالفين لمنع أى ممارسات احتكارية للتأكد من توافر السلع أمام المواطنين دون التلاعب فى الأسعار .

وأوضحت وكيل تموين الشرقية فى بيان،أنه فى هذا الاطار شنت إدارة تموين العاشر من رمضان حمله تموينية على كافة الأنشطة التجارية بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة.

وأسفرت الحملات عن تحرير المحضر رقم 254 جنح أول العاشر،ضد أحد أصحاب مصانع المنظفات والمواد الكيميائية،وذلك لوجود صودا كاويه بدون فواتير ، وتم التحفظ على عدد 14 شيكاره صودا كاويه زنه الشيكاره 25 كيلو على ذمه المحضر.

تحرر المحضر رقم 255 جنح أول العاشر ضد أحد أصحاب مصانع المنظفات والمواد الكيميائية ـ وذلك لوجود جراكن صابون سائل غير مدون عليها بيانات ، وتم التحفظ على عدد 30 جركن صابون سائل على ذمه المحضر، زنه الواحد 10 كيلو ، المحضر رقم 3543 جنح أول العاشر ضد صاحبه صيدليه بالمجاورة 6 ، وذلك لضبط المخالفات منها اللافته على الصيدليه غير مطابقه للرخصه ووجود أدويه مستورده مهربه غير مسجلة بوزاره الصحه،وتم التحفظ على أكثر من 2500 قرص دواء على ذمه المحضر.

والمحضر رقم 3454 جنح أول العاشر ضد المدير المسئول عن صيدليه بأسواق الأردنية ، وذلك لوجود أدويه صادر بها منشور من الإداره المركزيه للشئون الصحية (جدول مخدرات) وتم التحفظ على كميه من الدواء ، وتحرر المحضر رقم 3455 جنح اول العاشر ضد /المدير المسئول عن صيدليه ا ن بسوق المجاوره 15 ، وذلك لعدم تواجد المدير المسئول للصيدليه ساعه التفتيش،وتحرر المحضر رقم 3456 جنح اول العاشر ضد المدير المسئول عن صيدليه هـ ب لمخالفتها الافته باسم غير الاسم المدون بالرخصه.

والمحضر رقم 3457 جنح اول العاشر ضد المدير المسئول عن صيدليه ا ل بسوق المجاوره 15 وذلك لوجود ادويه صادر بها منشور من الاداره المركزيه للشئون الصحية (جدول مخدرات) وتم التحفظ على كميه من الأدوية على ذمه المحضر ،وجميع المحاضر التى تمت للصيدليات برفقه لجنه من التفتيش الصيدلى بوزاره الصحة

كما تم المرور على مصنع شركه العبوات الطبيه بمنطقه c8 والمصنع قائم بإنتاج زجاج الفارغ للحقن، وتم المرور على مصنع الشركه العالميه للصناعات التكميليه والدوائيه والقائم بإنتاج مادتى الكحول والخل ومن خلال التفتيش تبين أن المصنع ينتج الكحول لتعاقدات مع شركات ادوية.

متابعة التموين على الصيدليات لمواجهة الفيروس 1
 
حملات تموينية على المحلات والمصانع والصيدليات بالشرقية 

 

متابعة التموين على الصيدليات لمواجهة الفيروس 2
 
حملات تموينية على المحلات والمصانع والصيدليات بالشرقية 

 

متابعة التموين على الصيدليات لمواجهة الفيروس 3
حملات تموينية على المحلات والمصانع والصيدليات بالشرقية 
متابعة التموين على الصيدليات لمواجهة الفيروس 4
 
حملات تموينية على المحلات والمصانع والصيدليات بالشرقية 

 

متابعة التموين على الصيدليات لمواجهة الفيروس 5
حملات تموينية على المحلات والمصانع والصيدليات بالشرقية 

 

 

 


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